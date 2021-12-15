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https://arabic.sputniknews.com/20211215/الرئيس-الأذربيجاني-يعتبر-المنافسة-مع-روسيا-في-سوق-الغاز-بأوروبا-مشكلة-مسيسة-بلا-أساس-1053955796.html
الرئيس الأذربيجاني يعتبر المنافسة مع روسيا في سوق الغاز بأوروبا "مشكلة" مسيسة بلا أساس
الرئيس الأذربيجاني يعتبر المنافسة مع روسيا في سوق الغاز بأوروبا "مشكلة" مسيسة بلا أساس
اعتبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن توريدات الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا، لا يمكن أن تنافس إمدادات روسيا. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T09:13+0000
2021-12-15T09:13+0000
أخبار أذربيجان
أخبار روسيا
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باكو– سبوتنيك. وقال علييف، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، "مشكلة المنافسة مبالغ فيها إلى حد كبير؛ ومسيّسة بلا أساس. توريداتنا للغاز لا يمكن أن تتنافس مع التوريدات الروسية".وصرح علييف في وقت سابق، أن باكو تعتزم توسيع جغرافيا توريد الغاز إلى أوروبا، ومستعدة للعمل مع بروكسل في هذا الاتجاه.ووفقاً له، تبلغ احتياطيات أذربيجان المؤكدة من الغاز الطبيعي 2.6 ترليون متر مكعب، ما يكفي للاستهلاك المحلي والتصدير، مئة عام على الأقل.وكان علييف قد التقى، أمس الثلاثاء، في بروكسل، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل.
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أخبار أذربيجان, أخبار روسيا

الرئيس الأذربيجاني يعتبر المنافسة مع روسيا في سوق الغاز بأوروبا "مشكلة" مسيسة بلا أساس

09:13 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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اعتبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن توريدات الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا، لا يمكن أن تنافس إمدادات روسيا.
باكو– سبوتنيك. وقال علييف، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، "مشكلة المنافسة مبالغ فيها إلى حد كبير؛ ومسيّسة بلا أساس. توريداتنا للغاز لا يمكن أن تتنافس مع التوريدات الروسية".
وصرح علييف في وقت سابق، أن باكو تعتزم توسيع جغرافيا توريد الغاز إلى أوروبا، ومستعدة للعمل مع بروكسل في هذا الاتجاه.
ووفقاً له، تبلغ احتياطيات أذربيجان المؤكدة من الغاز الطبيعي 2.6 ترليون متر مكعب، ما يكفي للاستهلاك المحلي والتصدير، مئة عام على الأقل.
وكان علييف قد التقى، أمس الثلاثاء، في بروكسل، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل.
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