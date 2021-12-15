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الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها
الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T01:11+0000
2021-12-15T01:11+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم الأربعاء: "لقد أكد الرئيس ماكرون من جديد التزامه بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك تصميمه على العمل لصالح تنفيذ اتفاقيات مينسك ضمن إطار نورماندي بمشاركة فرنسا وألمانيا".وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لاتخاذ تدابير إنسانية (إطلاق سراح المعتقلون، وفتح نقاط التفتيش، وتأكيد وقف إطلاق النار)، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، وطلب دعم الرئيس بوتين دعم بهذا الصدد.وبدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية الإطلاق الفوري لمفاوضات دولية لإعداد ضمانات أمنية ثابتة قانوناً.كما دعا بوتين ماكرون لتفهم المخاوف التي أعربت عنها روسيا بشأن الضمانات الأمنية والمشاركة في مناقشتها.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتردد-في-اتخاذ-تدابير-تقييدية-ضد-روسيا-إن-مست-بسيادة-أوكرانيا-1053935282.html
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روسيا, أوكرانيا, فرنسا

الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

01:11 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
موسكو - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم الأربعاء: "لقد أكد الرئيس ماكرون من جديد التزامه بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك تصميمه على العمل لصالح تنفيذ اتفاقيات مينسك ضمن إطار نورماندي بمشاركة فرنسا وألمانيا".
وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لاتخاذ تدابير إنسانية (إطلاق سراح المعتقلون، وفتح نقاط التفتيش، وتأكيد وقف إطلاق النار)، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، وطلب دعم الرئيس بوتين دعم بهذا الصدد.
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
أمس, 15:53 GMT
وبدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية الإطلاق الفوري لمفاوضات دولية لإعداد ضمانات أمنية ثابتة قانوناً.
كما دعا بوتين ماكرون لتفهم المخاوف التي أعربت عنها روسيا بشأن الضمانات الأمنية والمشاركة في مناقشتها.
وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.
ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
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01:11 GMTالرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها
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