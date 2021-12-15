https://arabic.sputniknews.com/20211215/الرئيس-الفرنسي-يؤكد-لنظيره-الروسي-الالتزام-بسيادة-أوكرانيا-وسلامة-أراضيها-1053948473.html

الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T01:11+0000

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روسيا

أوكرانيا

فرنسا

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موسكو - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم الأربعاء: "لقد أكد الرئيس ماكرون من جديد التزامه بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك تصميمه على العمل لصالح تنفيذ اتفاقيات مينسك ضمن إطار نورماندي بمشاركة فرنسا وألمانيا".وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لاتخاذ تدابير إنسانية (إطلاق سراح المعتقلون، وفتح نقاط التفتيش، وتأكيد وقف إطلاق النار)، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، وطلب دعم الرئيس بوتين دعم بهذا الصدد.وبدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية الإطلاق الفوري لمفاوضات دولية لإعداد ضمانات أمنية ثابتة قانوناً.كما دعا بوتين ماكرون لتفهم المخاوف التي أعربت عنها روسيا بشأن الضمانات الأمنية والمشاركة في مناقشتها.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.

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