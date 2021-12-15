السعودية... ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين

وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، فإن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أكد أن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص أمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، داخل منزل في أحد أحياء مدينة الرياض.وأضاف أنه تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتمنكت قوات الأمن السعودية، بداية الشهر الجاري، من ضبط أكثر من 30 مليون قرص "أمفيتامين" مخدر، كانت مخبأة في شحنة "هيل".وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأن معلومات وردت إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بشأن نشاط لمهربي مخدرات، ما أسفر عن إحباط محاولة تهريب 30 مليونا و349 ألف قرص أمفيتامين مخدر إلى المملكة.يذكر أن السلطات السعودية المختصة أحبطت، في الآونة الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها الآخر بشحنات فواكه.
تمكنت قوات الأمن السعودية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات في منطقة الرياض.
وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، فإن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أكد أن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص أمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، داخل منزل في أحد أحياء مدينة الرياض.
وأضاف أنه تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتمنكت قوات الأمن السعودية، بداية الشهر الجاري، من ضبط أكثر من 30 مليون قرص "أمفيتامين" مخدر، كانت مخبأة في شحنة "هيل".
وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأن معلومات وردت إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بشأن نشاط لمهربي مخدرات، ما أسفر عن إحباط محاولة تهريب 30 مليونا و349 ألف قرص أمفيتامين مخدر إلى المملكة.
يذكر أن السلطات السعودية المختصة أحبطت، في الآونة الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها الآخر بشحنات فواكه.