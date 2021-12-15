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الصومال... حركة "الشباب" تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها
الصومال... حركة "الشباب" تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها
سيطرت حركة "الشباب" المتشددة في الصومال على بلدة في ولاية جالمودوج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T17:26+0000
2021-12-15T18:23+0000
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وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن سيطرة الحركة تأتي ضمن سلسلة توغلات تسلط الضوء على المكاسب التي تحققها الجماعة الصومالية، في ظل انقسامات بين الحكومة المركزية وحلفائها السابقين في المنطقة.وحققت الحركة مكاسب في بلدات خلت من تمرد حركة الشباب الصومالية نفسها، منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يدل على أن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم "القاعدة" قد تستفيد من انقسامات سياسية صومالية، تزداد عمقا قبل الانتخابات الرئاسية.ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت الجماعة (المحظورة في روسيا) على بلدة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي دوسامارب عاصمة جالمودوج، في وقت قصف مقاتلي حركة الشباب مركزا للشرطة قبل السيطرة على البلدة، ; وغادرت قوات ولاية جالمودوج، البلدة، الليلة الماضية، لتفرض الحركة سيطرتها عليها.ونقلت الوكالة على لسان أحد السكان، ويدعى أحمد عبد الله، أن مقاتلي الحركة سيطروا لفترة وجيزة على بلدة ماتابان، قبل أن تستعيد قوات ولاية جالمودوج السيطرة عليها، موضحا أنه "شاهد ملثمين من الحركة يرفعون الأعلام ويخاطبون الناس وسط المدينة".ويشار إلى أن حركة الشباب الصومالية تخوض قتالا منذ سنوات، حيث تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد، لتحكمه، على أساس تفسير متشدد لـ"الشريعة الإسلامية".
https://arabic.sputniknews.com/20211012/انفجار-يستهدف-سيارة-تقل-مسؤولا-رفيعا-في-جهاز-مخابرات-عربي-1050413160.html
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العالم العربي, الصومال, أخبار العالم العربي

الصومال... حركة "الشباب" تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها

17:26 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 18:23 GMT 15.12.2021)
© AFP 2021شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021
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سيطرت حركة "الشباب" المتشددة في الصومال على بلدة في ولاية جالمودوج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد.
وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن سيطرة الحركة تأتي ضمن سلسلة توغلات تسلط الضوء على المكاسب التي تحققها الجماعة الصومالية، في ظل انقسامات بين الحكومة المركزية وحلفائها السابقين في المنطقة.
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2021
حركة الشباب تغتال ضابطا رفيعا في الاستخبارات الصومالية وحراسه بتفجير سيارته
12 أكتوبر, 11:10 GMT
وحققت الحركة مكاسب في بلدات خلت من تمرد حركة الشباب الصومالية نفسها، منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يدل على أن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم "القاعدة" قد تستفيد من انقسامات سياسية صومالية، تزداد عمقا قبل الانتخابات الرئاسية.
ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت الجماعة (المحظورة في روسيا) على بلدة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي دوسامارب عاصمة جالمودوج، في وقت قصف مقاتلي حركة الشباب مركزا للشرطة قبل السيطرة على البلدة، ; وغادرت قوات ولاية جالمودوج، البلدة، الليلة الماضية، لتفرض الحركة سيطرتها عليها.
ونقلت الوكالة على لسان أحد السكان، ويدعى أحمد عبد الله، أن مقاتلي الحركة سيطروا لفترة وجيزة على بلدة ماتابان، قبل أن تستعيد قوات ولاية جالمودوج السيطرة عليها، موضحا أنه "شاهد ملثمين من الحركة يرفعون الأعلام ويخاطبون الناس وسط المدينة".
ويشار إلى أن حركة الشباب الصومالية تخوض قتالا منذ سنوات، حيث تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد، لتحكمه، على أساس تفسير متشدد لـ"الشريعة الإسلامية".
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