https://arabic.sputniknews.com/20211215/الشباب-الإسلامية-تحقق-مكاسب-جديدة-وسط-خلافات-بين-الحكومة-الصومالية-وحلفائها-1054056833.html

الصومال... حركة "الشباب" تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها

الصومال... حركة "الشباب" تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها

سيطرت حركة "الشباب" المتشددة في الصومال على بلدة في ولاية جالمودوج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T17:26+0000

2021-12-15T17:26+0000

2021-12-15T18:23+0000

العالم العربي

الصومال

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87580543e5c32d3dfc405258b8c87b68.jpg

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن سيطرة الحركة تأتي ضمن سلسلة توغلات تسلط الضوء على المكاسب التي تحققها الجماعة الصومالية، في ظل انقسامات بين الحكومة المركزية وحلفائها السابقين في المنطقة.وحققت الحركة مكاسب في بلدات خلت من تمرد حركة الشباب الصومالية نفسها، منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يدل على أن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم "القاعدة" قد تستفيد من انقسامات سياسية صومالية، تزداد عمقا قبل الانتخابات الرئاسية.ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت الجماعة (المحظورة في روسيا) على بلدة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي دوسامارب عاصمة جالمودوج، في وقت قصف مقاتلي حركة الشباب مركزا للشرطة قبل السيطرة على البلدة، ; وغادرت قوات ولاية جالمودوج، البلدة، الليلة الماضية، لتفرض الحركة سيطرتها عليها.ونقلت الوكالة على لسان أحد السكان، ويدعى أحمد عبد الله، أن مقاتلي الحركة سيطروا لفترة وجيزة على بلدة ماتابان، قبل أن تستعيد قوات ولاية جالمودوج السيطرة عليها، موضحا أنه "شاهد ملثمين من الحركة يرفعون الأعلام ويخاطبون الناس وسط المدينة".ويشار إلى أن حركة الشباب الصومالية تخوض قتالا منذ سنوات، حيث تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد، لتحكمه، على أساس تفسير متشدد لـ"الشريعة الإسلامية".

https://arabic.sputniknews.com/20211012/انفجار-يستهدف-سيارة-تقل-مسؤولا-رفيعا-في-جهاز-مخابرات-عربي-1050413160.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الصومال, أخبار العالم العربي