https://arabic.sputniknews.com/20211215/العراق-يمنح-420-جواز-مرور-لمواطنين-عالقين-على-الحدود-البيلاروسية-1053951933.html

العراق يمنح 420 جواز مرور لمواطنين عالقين على الحدود البيلاروسية

العراق يمنح 420 جواز مرور لمواطنين عالقين على الحدود البيلاروسية

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن منح 420 جواز مرور لمواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T07:38+0000

2021-12-15T07:38+0000

2021-12-15T07:38+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وحسب وكالة الأنباء العراقية، صرحت وزارة الخارجية في بيان أنها منحت هذه الجوازات للعراقيين الراغبين بالعودة طوعا إلى البلاد.وأضافت أن منح جوازات المرور، جاء ضمن جهود سفارتي العراق في موسكو ووارسو، من خلال الفرق القنصلية الميدانية في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، وبولندا.وكانت الخارجية العراقية، قد أعلنت الأحد الماضي، أن إجمالي عدد المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية الذين تم إجلاؤهم بلغ حتى الآن 3556 شخصا.وعلق العراق منذ مطلع أغسطس / آب الماضي و"حتى إشعار آخر" الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين، بسبب تعرض بغداد لضغوط دولية لإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية للعراقيين من بيلاروسيا إلى ليتوانيا.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الجانب البيلاروسي، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.واستخدمت السلطات البولندية قنابل الصوت وخراطيم المياه، لتفريق المهاجرين، الذين حاولوا اجتياز السياج الحدودي، والمرور إلى أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/العراق-يعلن-إعادة-3556-مهاجرا-من-رعاياه-العالقين-على-الحدود-البيلاروسية-البولندية-1053836121.html

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