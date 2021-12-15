https://arabic.sputniknews.com/20211215/القضاء-الأمريكي-يرفض-طلب-ترامب-بشأن-إقراراته-الضريبية-1053950619.html

القضاء الأمريكي يرفض طلب ترامب بشأن إقراراته الضريبية

القضاء الأمريكي يرفض طلب ترامب بشأن إقراراته الضريبية

رفض القضاء الأمريكي طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن إبقاء إقراراته الضريبية سرية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T06:37+0000

2021-12-15T06:37+0000

2021-12-15T06:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن قاض فيدرالي أمريكي، رفض أمس الثلاثاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب، بمنع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية، مشيرا إلى أن القرار تم صدوره من قاضي محكمة واشنطن، تريفور ماكفادين، الذي عيّنه ترامب حين كان رئيساً.وأضافت أن القرار يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كل ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرّغم من أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها، مؤكدة أن دونالد ترامب علّل طلبه من المحكمة بمنع الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون.ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترامب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنّه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس اللجنة القيام بذلك".وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أمرت في أغسطس/ آب الماضي، وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لستّ سنوات والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.يشار إلى أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكن كل ساكني البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.

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