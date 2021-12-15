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https://arabic.sputniknews.com/20211215/القمة-الخليجية-تدعو-إسرائيل-لوقف-استهداف-الفلسطينيين-وتغيير-إيران-لموقفها-في-المنطقة-1053968189.html
القمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة
القمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة
وقف الاستيطان ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، كانت تلك أحد مخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض، أمس، إذ دعا المجلس إلى التدخل لوقف الاستهداف... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:58+0000
2021-12-15T13:58+0000
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القمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة
القمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة
وأكد بيان القمة الخليجية الثانية والأربعين، على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني، وتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وشدد على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، رافضا أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وفي الملف الإيراني، قال البيان، إن دول مجلس التعاون تتطلع إلى أن تكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة معه، مشيرا إلى أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع ملف إيران النووي، وضرورة مشاركة أعضائه في أي مفاوضات دولية مع إيران.في هذا الموضوع، قال المحلل السياسي السعودي، محمد صالح الحربي، إن قمة الرياض الخليجية كانت قمة الأمل والطموح، والتي تم بناؤها على ثلاث ركائز تعتمد على الانتقال من الشراكة للوحدة.وأضاف أن جولة ولي العهد السعودي عبر خمس دول خليجية تناولت جميع الملفات وإرساء مشاريع برؤية تنسيقية، مؤكدا أن التوقيت كان ملائما والنتائج جيدة حول تلاقي الرؤى.وأكد أن "الموقف الخليجي ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية ودائما تطلقة السعودية بمسار حل الدولتين على حدود عام 1967 مقابل السلام الكامل".وذكر أن "الإطار الخليجي الإيراني يدور من خلال عمليات الاستكشاف بين الجانبين ومبادرات طرحتها السعودية والإمارات، والكل يريد حلولا بمفهوم استراتيجي وليس بمفهوم تكتيكي فني".من جهته، قال مدير مركز القدس الدولي، حسن خاطر، إن "الموقف العربي الضعيف ليس له صوت مسموع في اتجاه الدعوات لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين".وذكر أن هناك من يرى "تمادي الاحتلال في جرائمه بحق الفلسطينيين هو ناجم عن عمليات التطبيع التي تقوم به دول عربية مع إسرائيل ما أدى إلى التأثير سلبيا على الواقع الفلسطيني".وأوضح أن "القضية الفلسطينية لم تعد التي يلتف حولها العرب، بسبب عملية التشتت السياسي والأزمات والصراعات في كل منطقة، لذلك التوجه نحو المؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، قد يكون الوسيلة لإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عن العديد من الجرائم ".في المقابل، قال المحلل السياسي الإيراني، رحيم كثير، إن "المبادرات الخليجية لا تحمل الكثير من الجد في التعاون مع إيران".ولفت إلى أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عندما وصل سدة الحكم عرض على الخليج والمملكة العربية السعودية مبادرة صداقة وتخفيف التوتر لكن كان لديهم بعض التحفظات".وأكد أن "طهران جاهزة تماما لتخفف التوتر وحلحلة سوء التفاهمات عبر المناقشات"، مشيرا إلى أن "الأمر متعلق بالسعودية ومجلس التعاون الخليجي"، مبينا أن "هناك تدخلات أمريكية تحول دون تطبيع العلاقات مع إيران".
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القمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة

13:58 GMT 15.12.2021
القمة الخليجية تدعو إسرائيل لوقف استهداف الفلسطينيين وتغيير إيران لموقفها في المنطقة
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وقف الاستيطان ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، كانت تلك أحد مخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض، أمس، إذ دعا المجلس إلى التدخل لوقف الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني في القدس.
وأكد بيان القمة الخليجية الثانية والأربعين، على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني، وتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، رافضا أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الملف الإيراني، قال البيان، إن دول مجلس التعاون تتطلع إلى أن تكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة معه، مشيرا إلى أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع ملف إيران النووي، وضرورة مشاركة أعضائه في أي مفاوضات دولية مع إيران.
في هذا الموضوع، قال المحلل السياسي السعودي، محمد صالح الحربي، إن قمة الرياض الخليجية كانت قمة الأمل والطموح، والتي تم بناؤها على ثلاث ركائز تعتمد على الانتقال من الشراكة للوحدة.
وأضاف أن جولة ولي العهد السعودي عبر خمس دول خليجية تناولت جميع الملفات وإرساء مشاريع برؤية تنسيقية، مؤكدا أن التوقيت كان ملائما والنتائج جيدة حول تلاقي الرؤى.
وأكد أن "الموقف الخليجي ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية ودائما تطلقة السعودية بمسار حل الدولتين على حدود عام 1967 مقابل السلام الكامل".
وذكر أن "الإطار الخليجي الإيراني يدور من خلال عمليات الاستكشاف بين الجانبين ومبادرات طرحتها السعودية والإمارات، والكل يريد حلولا بمفهوم استراتيجي وليس بمفهوم تكتيكي فني".
من جهته، قال مدير مركز القدس الدولي، حسن خاطر، إن "الموقف العربي الضعيف ليس له صوت مسموع في اتجاه الدعوات لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين".
وذكر أن هناك من يرى "تمادي الاحتلال في جرائمه بحق الفلسطينيين هو ناجم عن عمليات التطبيع التي تقوم به دول عربية مع إسرائيل ما أدى إلى التأثير سلبيا على الواقع الفلسطيني".
وأوضح أن "القضية الفلسطينية لم تعد التي يلتف حولها العرب، بسبب عملية التشتت السياسي والأزمات والصراعات في كل منطقة، لذلك التوجه نحو المؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، قد يكون الوسيلة لإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عن العديد من الجرائم ".
في المقابل، قال المحلل السياسي الإيراني، رحيم كثير، إن "المبادرات الخليجية لا تحمل الكثير من الجد في التعاون مع إيران".
ولفت إلى أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عندما وصل سدة الحكم عرض على الخليج والمملكة العربية السعودية مبادرة صداقة وتخفيف التوتر لكن كان لديهم بعض التحفظات".
وأكد أن "طهران جاهزة تماما لتخفف التوتر وحلحلة سوء التفاهمات عبر المناقشات"، مشيرا إلى أن "الأمر متعلق بالسعودية ومجلس التعاون الخليجي"، مبينا أن "هناك تدخلات أمريكية تحول دون تطبيع العلاقات مع إيران".
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