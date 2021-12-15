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الكشف عن عرضين غير عاديين لمتحور "أوميكرون"
الكشف عن عرضين غير عاديين لمتحور "أوميكرون"
كشف خبراء من جنوب أفريقيا عن عرضين غير عاديين لدى المصابين بسلالة أوميكرون. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:50+0000
2021-12-15T13:50+0000
مجتمع
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وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الأطباء سجلوا آلام الظهر والتهاب الحلق لدى المرضى المصابين بالمتحور الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". كما أشار الأطباء إلى أن المرضى الذين يعانون من سلالة أوميكرون أقل احتمالا بنسبة 23 % أن ينتهي بهم المطاف في المستشفيات من أولئك المصابين بسلالة دلتا.وأشار الخبراء الأفارقة إلى أهمية العزلة الذاتية عند اكتشاف أعراض العدوى من أجل منع انتشار العدوى، مؤكدين أن العديد من المواطنين يشعرون بعدم الراحة في الحلق بسبب الالتهاب الحاد في الجهاز التنفسي.وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث، أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب أفريقيا، ريان روتش، إن الخبراء لاحظوا أعراضًا مختلفة عند إجراء الدراسة.جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وتقول المنظمة إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
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مجتمع

الكشف عن عرضين غير عاديين لمتحور "أوميكرون"

13:50 GMT 15.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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كشف خبراء من جنوب أفريقيا عن عرضين غير عاديين لدى المصابين بسلالة أوميكرون.
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الأطباء سجلوا آلام الظهر والتهاب الحلق لدى المرضى المصابين بالمتحور الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". كما أشار الأطباء إلى أن المرضى الذين يعانون من سلالة أوميكرون أقل احتمالا بنسبة 23 % أن ينتهي بهم المطاف في المستشفيات من أولئك المصابين بسلالة دلتا.
وأشار الخبراء الأفارقة إلى أهمية العزلة الذاتية عند اكتشاف أعراض العدوى من أجل منع انتشار العدوى، مؤكدين أن العديد من المواطنين يشعرون بعدم الراحة في الحلق بسبب الالتهاب الحاد في الجهاز التنفسي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث، أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب أفريقيا، ريان روتش، إن الخبراء لاحظوا أعراضًا مختلفة عند إجراء الدراسة.

وتابع: "هذا عادة ما يتبعه احتقان بالأنف مع أعراض شائعة أخرى مثل السعال الجاف وألم أسفل الظهر"، مضيفا أنه في حين أن معظم الحالات كانت خفيفة، فإن هذا لا يعني أن الفيروس ليس أكثر قابلية للانتقال.

جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
وتقول المنظمة إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
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