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المفوضية الأوروبية تقترح تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب أزمة الهجرة
المفوضية الأوروبية تقترح تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب أزمة الهجرة
توصلت المفوضية الأوروبية إلى اقتراح لتعديل قواعد منطقة شنغن بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة الهجرة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:17+0000
2021-12-15T08:17+0000
العالم
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يتضمن الاقتراح إدخال قيود مؤقتة على الحركة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالة وجود تهديد للصحة العامة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، نُشر يوم الثلاثاء الماضي، بموقعها على الإنترنت.وجاء في البيان: "تقترح المفوضية الأوروبية اليوم قواعد محدثة لتحسين إدارة منطقة شنغن. &lt;...&gt; توفر القواعد الجديدة أدوات عامة لتحسين إدارة الحدود الخارجية في حالة حدوث أزمة صحية، بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19". وتنطوي الإصلاحات، على وجه الخصوص، على تقليص عدد نقاط التفتيش العاملة.بالإضافة إلى ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تمديد الموعد النهائي لتسجيل طلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع، وكذلك النظر في طلباتهم عند الحدود، وفقا للبيان الصحفي.أعربت فرنسا الخميس الماضي عن عزمها تغيير قواعد منطقة شنغن لتحسين التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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العالم

المفوضية الأوروبية تقترح تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب أزمة الهجرة

08:17 GMT 15.12.2021
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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توصلت المفوضية الأوروبية إلى اقتراح لتعديل قواعد منطقة شنغن بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة الهجرة.
يتضمن الاقتراح إدخال قيود مؤقتة على الحركة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالة وجود تهديد للصحة العامة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، نُشر يوم الثلاثاء الماضي، بموقعها على الإنترنت.
وجاء في البيان: "تقترح المفوضية الأوروبية اليوم قواعد محدثة لتحسين إدارة منطقة شنغن. <...> توفر القواعد الجديدة أدوات عامة لتحسين إدارة الحدود الخارجية في حالة حدوث أزمة صحية، بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19". وتنطوي الإصلاحات، على وجه الخصوص، على تقليص عدد نقاط التفتيش العاملة.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تمديد الموعد النهائي لتسجيل طلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع، وكذلك النظر في طلباتهم عند الحدود، وفقا للبيان الصحفي.
أعربت فرنسا الخميس الماضي عن عزمها تغيير قواعد منطقة شنغن لتحسين التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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