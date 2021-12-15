https://arabic.sputniknews.com/20211215/اليابان-تضاعف-مدى-الصواريخ-المضادة-للسفن-عدة-مرات-1053957900.html

اليابان تضاعف مدى الصواريخ المضادة للسفن عدة مرات

اليابان تضاعف مدى الصواريخ المضادة للسفن عدة مرات

قالت مجلة أمريكية إن اليابان تطور صاروخ الدفاع الساحلي "تايب - 12" المضاد للسفن ليكون قادرا على التحليق لمسافات أطول، مشيرة إلى أن التطوير يشمل حشده على... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T10:09+0000

2021-12-15T10:09+0000

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رصد عسكري

صواريخ مضادة للسفن

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وأوضحت "ناشيونال إنترست" أن صاروخ "تايب - 12"، الذي يتم تحميله حاليا على مركبات برية تتيح استخدامه ضد الأهداف البحرية القريبة من الشواطئ، سيكون من الممكن حشده على متن الطائرات الحربية قريبا، وهو ما يزيد مداه ونطاق عمله.وتقول المجلة إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية، التي يحرمها الدستور الياباني من امتلاك قدرات هجومية تحاول تطوير قدراتها الدفاعية بصورة مستمرة حتى تكون قادرة على حماية البلاد من أي هجوم عسكري من اتجاه البحر.ولأن مدى الصاروخ "تايب 12" لا يتجاوز 200 كيلومتر، فإن اليابان تعمل على تطوير نسخ يمكن أن يصل مدى بعضها إلى 900 كيلومتر.ما هي قدرات صواريخ "تايب - 12"؟دخلت صواريخ "تايب - 12" الخدمة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية في 2012، ويتم وضعها على مركبات برية لاستخدامها في مهام الدفاع الساحلي قبالة سواحل البلاد، بحسب تقرير نشره موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.يصل طول الصاروخ إلى 5 أمتار، وقطره 35 سنتيمترا، ووزنه 700 كيلوغرام، بينها رأس حربي وزنه 225 كيلوغراما ويتم توجيهه بواسطة نظام التموضع العالمي "جي بي إس".يتراوح مدى الصاروخ بين 150 إلى 200 كيلومتر، لكن النسخ التي يتم تطويرها يمكن أن يصل مداها إلى 900 كيلومتر، في حين يمكن لنسخة تحمل اسم "تايب - 17" أن تصل إلى مدى 1500 كيلومتر، ومن المقرر أن تستكمل عملية تطويرها بحلول عام 2025.

https://arabic.sputniknews.com/20180206/صاروخ-روسي-مضاد-للسفن-1029806184.html

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رصد عسكري, صواريخ مضادة للسفن