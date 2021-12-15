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اليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي
اليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الأربعاء، فن التطريز الفلسطيني على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:36+0000
2021-12-15T16:36+0000
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ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "بإدراج فن التطريز كأحد العناصر الوطنية الفلسطينية على لائحة التراث الثقافي غير المادي" لليونسكو.وأضاف في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن الخطوة "تأكيد على تأصل الشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين، واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع منذ عشرات آلاف السنين".وتابع أن التطريز "رمز من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وارتباطها مع الأرض والتاريخ والطبيعة، تماما كما تعكسه نقوش التطريز الفلسطيني التي تحمل عبق التاريخ والحضارة وهو ما تحاول إسرائيل سرقته".ويمثل التطريز عنصرا بارزا في الحياة الثقافية الفلسطينية، ولكل منطقة في الأراضي الفلسطينية أسلوب التطريز الخاص بها، سواء من حيث لون القماش أو خيوط التطريز أو طبيعة النقوش والرسومات المطرزة.
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العالم العربي

اليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي

16:36 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyehفتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، و كمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو 2020
فتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، و كمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الأربعاء، فن التطريز الفلسطيني على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "بإدراج فن التطريز كأحد العناصر الوطنية الفلسطينية على لائحة التراث الثقافي غير المادي" لليونسكو.
وأضاف في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن الخطوة "تأكيد على تأصل الشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين، واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع منذ عشرات آلاف السنين".
وتابع أن التطريز "رمز من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وارتباطها مع الأرض والتاريخ والطبيعة، تماما كما تعكسه نقوش التطريز الفلسطيني التي تحمل عبق التاريخ والحضارة وهو ما تحاول إسرائيل سرقته".
ويمثل التطريز عنصرا بارزا في الحياة الثقافية الفلسطينية، ولكل منطقة في الأراضي الفلسطينية أسلوب التطريز الخاص بها، سواء من حيث لون القماش أو خيوط التطريز أو طبيعة النقوش والرسومات المطرزة.
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