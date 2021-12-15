تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211215/باحث-أمريكا-ستبيع-طائرات-إف-35-للإمارات-لهذا-السبب-1054054160.html
باحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب
باحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب
توقع الباحث في مركز الجزيرة للدراسات التابع لشبكة الجزيرة القطرية والمشرف على دراسات العالم العربي، الحواس تقية، مضي الولايات المتحدة قدما في صفقة بيع طائرات... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:29+0000
2021-12-15T16:29+0000
رصد عسكري
الإمارات
الولايات المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1047704347_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_36f03a5365f6080d6698eb545d197092.jpg
الدوحة - سبوتنيك. وعزا الباحث بمركز الجزيرة ذلك إلى خشية واشنطن من أن تلجأ أبو ظبي إلى مصادر تسليح أخرى مثل روسيا والصين.وقال تقية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "واشنطن تخشى من أن بيع الطائرات للإمارات يجعل الصين تطلع على هذه التقنية، وهذا يفقدها الأفضلية، لأن هناك سباق بينها وبين الصين في تقنيات التسلح، والولايات المتحدة الأمريكية تخشى المخاطرة بأن الصين قد تستغل علاقاتها بالإمارات وتطلع على تقنية طائراتها المتطورة وتقنية الدرونز".وأضاف الباحث أن "الولايات المتحدة تخشى إن تخلت الإمارات عن هذه الصفقة ستبحث عن مصادر أخرى للتسلح، وهذه المصادر ستكون الصين وروسيا وغيرها، والولايات المتحدة حريصة على أن تظل الإمارات معتمدة على السلاح الأمريكي، والإمارات كذلك ستظل تعتمد بالأساس على السلاح الأمريكي، لأنه هو السلاح الحليف الرئيسي".وكانت الإمارات أعلنت أمس إبلاغ الولايات المتحدة بتعليق مفاوضات شراء مقاتلات من طراز "إف-35" ومعدات تقنية أخرى تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.وأوضحت أن المتطلبات الفنية لواشنطن والقيود التشغيلية السيادية وتحليل التكلفة والفائدة أدى إلى إعادة التقييم.وكانت مصادر قد كشفت، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة "إف-35" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.وصباح اليوم، صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده مستعدة للمضي قدما في صفقة بيع مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35" وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت أبوظبي لا تزال مهتمة بذلك.ولفت تقية إلى أن أخبارا نقلتها الصحف الأمريكية، صباح اليوم، تشير إلى أن واشنطن ماضية في بيع هذه الطائرات للإمارات، وذلك بعد يوم من تصريحات إماراتية بأنها ستتخلى عن هذه الصفقة احتجاجا على "الشروط المرهقة لها".وأردف بالقول: "أعتقد أنهما ستعودان لهذه الصفقة، وفي تقديري أن الإمارات كانت تهدد، لأن الإمارات تفضل أن تظل أمريكا هي الشريك والممول الرئيسي للأسلحة والولايات المتحدة كذلك تحرص على أن تظل الإمارات حليف يعطي الأولوية لها".وأكد تقية أن الإمارات لن تتخلى عن هذه الصفقة لأن "هذه الصفقة جزء من تحالف كبير، والإمارات لن تجد حليفا بديلا للولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولذلك ليس الأمر متعلق فقط بصفقة الأسلحة، ولكن الإمارات ستراعي كل الأمور المتعلقة بتحالفها مع الولايات المتحدة لأن الأخيرة هي الضامن الرئيسي للأمن في المنطقة، ولا يوجد حتى الآن بديل لهذه الضمانة".وقال: "يمكن للإمارات أن تعبر عن استيائها أو تعبر عن تذمرها، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة راجعت موقفها وخفضت من الشروط، فاعتقادي أن الإمارات كذلك ستمضي في العقد".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الإمارات-تخطر-أمريكا-رسميا-بتعليق-صفقة-عسكرية-قيمتها-23-مليار-دولار-1053942585.html
الإمارات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1047704347_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_82a9dfbe1bdc7e7cb9cfe94054510129.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الإمارات, الولايات المتحدة

باحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب

16:29 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUTطائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية
طائرات إف - 35 بي الشبحية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
تابعنا عبر
توقع الباحث في مركز الجزيرة للدراسات التابع لشبكة الجزيرة القطرية والمشرف على دراسات العالم العربي، الحواس تقية، مضي الولايات المتحدة قدما في صفقة بيع طائرات من طراز "إف-35" للإمارات، بعد تهديد الأخيرة بالانسحاب من الصفقة.
الدوحة - سبوتنيك. وعزا الباحث بمركز الجزيرة ذلك إلى خشية واشنطن من أن تلجأ أبو ظبي إلى مصادر تسليح أخرى مثل روسيا والصين.
وقال تقية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "واشنطن تخشى من أن بيع الطائرات للإمارات يجعل الصين تطلع على هذه التقنية، وهذا يفقدها الأفضلية، لأن هناك سباق بينها وبين الصين في تقنيات التسلح، والولايات المتحدة الأمريكية تخشى المخاطرة بأن الصين قد تستغل علاقاتها بالإمارات وتطلع على تقنية طائراتها المتطورة وتقنية الدرونز".
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
أمس, 18:57 GMT
وأضاف الباحث أن "الولايات المتحدة تخشى إن تخلت الإمارات عن هذه الصفقة ستبحث عن مصادر أخرى للتسلح، وهذه المصادر ستكون الصين وروسيا وغيرها، والولايات المتحدة حريصة على أن تظل الإمارات معتمدة على السلاح الأمريكي، والإمارات كذلك ستظل تعتمد بالأساس على السلاح الأمريكي، لأنه هو السلاح الحليف الرئيسي".
وكانت الإمارات أعلنت أمس إبلاغ الولايات المتحدة بتعليق مفاوضات شراء مقاتلات من طراز "إف-35" ومعدات تقنية أخرى تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.
وأوضحت أن المتطلبات الفنية لواشنطن والقيود التشغيلية السيادية وتحليل التكلفة والفائدة أدى إلى إعادة التقييم.
وكانت مصادر قد كشفت، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة "إف-35" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.
وصباح اليوم، صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده مستعدة للمضي قدما في صفقة بيع مقاتلات الجيل الخامس "إف – 35" وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت أبوظبي لا تزال مهتمة بذلك.
ولفت تقية إلى أن أخبارا نقلتها الصحف الأمريكية، صباح اليوم، تشير إلى أن واشنطن ماضية في بيع هذه الطائرات للإمارات، وذلك بعد يوم من تصريحات إماراتية بأنها ستتخلى عن هذه الصفقة احتجاجا على "الشروط المرهقة لها".
وأضاف الباحث: "يبدو أن واشنطن راجعت موقفها بعد هذا التهديد الإماراتي، ويبدو أن الدولتان ستتجاوزان هذه الأزمة".
وأردف بالقول: "أعتقد أنهما ستعودان لهذه الصفقة، وفي تقديري أن الإمارات كانت تهدد، لأن الإمارات تفضل أن تظل أمريكا هي الشريك والممول الرئيسي للأسلحة والولايات المتحدة كذلك تحرص على أن تظل الإمارات حليف يعطي الأولوية لها".
وأكد تقية أن الإمارات لن تتخلى عن هذه الصفقة لأن "هذه الصفقة جزء من تحالف كبير، والإمارات لن تجد حليفا بديلا للولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولذلك ليس الأمر متعلق فقط بصفقة الأسلحة، ولكن الإمارات ستراعي كل الأمور المتعلقة بتحالفها مع الولايات المتحدة لأن الأخيرة هي الضامن الرئيسي للأمن في المنطقة، ولا يوجد حتى الآن بديل لهذه الضمانة".
وقال: "يمكن للإمارات أن تعبر عن استيائها أو تعبر عن تذمرها، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة راجعت موقفها وخفضت من الشروط، فاعتقادي أن الإمارات كذلك ستمضي في العقد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:13 GMTقائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
16:58 GMTالجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو
16:56 GMTتقرير يحذر من تأثير استخدام الروبوتات على العمالة البشرية
16:53 GMTوزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية
16:51 GMTروسيا تستقبل أطفالا سوريين يتمتهم الحرب
16:50 GMTقرار جديد من النيابة المصرية بشأن قضية "مغارة علي بابا"
16:44 GMTحامد كرزاي يكشف تفاصيل استيلاء طالبان على كابول "دون عنف"
16:38 GMTإيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات
16:36 GMTاليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي
16:35 GMTلبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين
16:29 GMTباحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب
16:24 GMTمصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
16:15 GMTماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
16:11 GMTزاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
16:09 GMTمسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
16:03 GMTاليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو
15:57 GMTالرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو
15:48 GMTكلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
15:44 GMTدولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
15:37 GMTأمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن