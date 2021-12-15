بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر

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انطلقت مباراة منتخبي مصر وتونس لكرة القدم، ضمن فعاليات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، على ملعب 974.
15:40 GMT 15.12.2021
تغيير أول لمنتخب تونس:
خروج ياسين مرياح ودخول بن رمضان
15:40 GMT 15.12.2021
ياسين مرياح يتلقى العلاج مجددا في أرض الملعب
15:38 GMT 15.12.2021
تسديدة أرضية من غيلان الشعلالي لكن الشناوي يتصدى لها بسهولة
15:37 GMT 15.12.2021
المنتخب التونسي يحصل على ركنية خامسة، لكنها تمر بسلام على مرمى الشناوي
15:35 GMT 15.12.2021
تسديدة قوية من المدافع المصري أحمد حجازي لكن معز حسن يمسك بها بثبات
15:33 GMT 15.12.2021
استئناف المباراة بعد تلقي مرياح الإسعافات وخروجه من الملعب، لتلعب تونس بعشرة لاعبين مؤقتا
15:30 GMT 15.12.2021
توقف اللعب بعد سقوط ياسين مرياح للمرة الثانية في أرضية الملعب
15:26 GMT 15.12.2021
بعد مرور 25 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول؛ المنتخب التونسي يبدو أخطر وأكثر ضغطا على منافسه المصري
15:23 GMT 15.12.2021
هجمة خطيرة من بن حميدة من الجهة اليسرى، لكن تحول إلى ركنية رابعة لمنتخب تونس
15:21 GMT 15.12.2021
تنفذ سهلة وتصل في النهاية إلى الشناوي
15:20 GMT 15.12.2021
هجمة من الجهة اليمنى عبر التونسي دراجر وتحول إلى ضربة ركنية ثالثة لتونس
15:20 GMT 15.12.2021
تمريرات في نصف ملعب المباراة، والفريقان يفشلان في فتح الثغرات الدفاعية
15:17 GMT 15.12.2021
منتخب مصر يحاول رد الضغط في الثلث الدفاعي الأخير لمنتخب تونس، لكنه يفشل في بناء هجمة ناجحة
15:14 GMT 15.12.2021
انطلاقة تونسية سريعة في منتصف ملعب مصر، لكن الدفاع يستخلص الكرة قبل إشارة حكم الراية إلى التسلل
15:11 GMT 15.12.2021
10 دقائق مرت من عمر المباراة، وتيرة سريعة نسبيا من الجانبين دون خطورة كبيرة على حارسي المرمى
15:10 GMT 15.12.2021
المنتخب المصري يبادل نظيره التونسي الضغوط العالي في منتصف ملعبه
15:05 GMT 15.12.2021
تنفذ، وتخرج إلى خارج الملعب مجددا ركنية للمنتخب التونسي
15:04 GMT 15.12.2021
ركنية أولى للمنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة
15:04 GMT 15.12.2021
مباراة سريعة الوتيرة وسط ضغط من جانب منتخب تونس في نصف ملعب الفراعنة
15:01 GMT 15.12.2021
حكم المباراة يطلق صافرة البداية