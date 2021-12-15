بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر

كأس العرب 2021

تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".