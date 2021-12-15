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عربي
بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
- سبوتنيك عربي, 1920
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211215/بث-مباشر-لمباراة-مصر-وتونس-في-نصف-نهائي-بطولة-كأس-العرب-بقطر-1054029082.html
بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
انطلقت مباراة منتخبي مصر وتونس لكرة القدم، ضمن فعاليات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، على ملعب 974. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:24+0000
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رياضة
منتخب تونس الوطني
كأس العرب 2021
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رياضة, منتخب تونس الوطني, новый онлайн для белой редактуры
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر

14:24 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 15:36 GMT 15.12.2021)
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يتبع
انطلقت مباراة منتخبي مصر وتونس لكرة القدم، ضمن فعاليات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، على ملعب 974.
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15:40 GMT 15.12.2021
تغيير أول لمنتخب تونس:
خروج ياسين مرياح ودخول بن رمضان
15:40 GMT 15.12.2021
ياسين مرياح يتلقى العلاج مجددا في أرض الملعب
15:38 GMT 15.12.2021
تسديدة أرضية من غيلان الشعلالي لكن الشناوي يتصدى لها بسهولة
15:37 GMT 15.12.2021
المنتخب التونسي يحصل على ركنية خامسة، لكنها تمر بسلام على مرمى الشناوي
15:35 GMT 15.12.2021
تسديدة قوية من المدافع المصري أحمد حجازي لكن معز حسن يمسك بها بثبات
15:33 GMT 15.12.2021
استئناف المباراة بعد تلقي مرياح الإسعافات وخروجه من الملعب، لتلعب تونس بعشرة لاعبين مؤقتا
15:30 GMT 15.12.2021
توقف اللعب بعد سقوط ياسين مرياح للمرة الثانية في أرضية الملعب
15:26 GMT 15.12.2021
بعد مرور 25 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول؛ المنتخب التونسي يبدو أخطر وأكثر ضغطا على منافسه المصري
15:23 GMT 15.12.2021
هجمة خطيرة من بن حميدة من الجهة اليسرى، لكن تحول إلى ركنية رابعة لمنتخب تونس
15:21 GMT 15.12.2021
تنفذ سهلة وتصل في النهاية إلى الشناوي
15:20 GMT 15.12.2021
هجمة من الجهة اليمنى عبر التونسي دراجر وتحول إلى ضربة ركنية ثالثة لتونس
15:20 GMT 15.12.2021
تمريرات في نصف ملعب المباراة، والفريقان يفشلان في فتح الثغرات الدفاعية
15:17 GMT 15.12.2021
منتخب مصر يحاول رد الضغط في الثلث الدفاعي الأخير لمنتخب تونس، لكنه يفشل في بناء هجمة ناجحة
15:14 GMT 15.12.2021
انطلاقة تونسية سريعة في منتصف ملعب مصر، لكن الدفاع يستخلص الكرة قبل إشارة حكم الراية إلى التسلل
15:11 GMT 15.12.2021
10 دقائق مرت من عمر المباراة، وتيرة سريعة نسبيا من الجانبين دون خطورة كبيرة على حارسي المرمى
15:10 GMT 15.12.2021
المنتخب المصري يبادل نظيره التونسي الضغوط العالي في منتصف ملعبه
15:05 GMT 15.12.2021
تنفذ، وتخرج إلى خارج الملعب مجددا ركنية للمنتخب التونسي
15:04 GMT 15.12.2021
ركنية أولى للمنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة
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مباراة سريعة الوتيرة وسط ضغط من جانب منتخب تونس في نصف ملعب الفراعنة
15:01 GMT 15.12.2021
حكم المباراة يطلق صافرة البداية
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