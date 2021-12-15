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https://arabic.sputniknews.com/20211215/بسبب-رصد-حالة-كورونا-في-وفده-بلينكن-يختصر-جولته-الآسيوية-1054033160.html
بسبب رصد حالة كورونا في وفده... بلينكن يختصر جولته الآسيوية
بسبب رصد حالة كورونا في وفده... بلينكن يختصر جولته الآسيوية
اختصر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جولته في جنوب شرق آسيا بسبب تسجيل إصابة بفيروس كورونا في الوفد المرافق له. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:53+0000
2021-12-15T14:53+0000
2021-12-15T14:53+0000
جولة
وزير الخارجية الأمريكي
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ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية أنه تم إلغاء محطة بانكوك التي كان من المقرر أن يلتقي فيها مسؤولين تايلانديين، يوم الخميس.وقال الناطق باسم الوزارة إن زيارة وزير الخارجية لهذه المحطة ألغيت "للحد من المخاطر" و"سيعود وزير الخارجية إلى واشنطن".وعبر بلينكن عن أسفه البالغ للمسؤولين في تايلاند "لعدم تمكنه من زيارة بانكوك هذا الأسبوع".وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان أنه" من أجل تقليل مخاطر العدوى بكورونا ومنح الأولوية لصحة وسلامة وفده وأولئك الذين كان من الممكن أن يخالطهم"، قرر أنتوني بلينكن قطع رحلته.ومن المقرر أن تتوقف طائرة وزير الخارجية لفترة محدودة في تايلاند لأسباب فنية، ولكن لن تشهد محادثات رسمية قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة.يذكر أن بانكوك كانت المحطة الثالثة والأخيرة في جولة بلينكن الآسيوية، بعد جاكرتا وكوالالمبور.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بلينكن-أمريكا-تشارك-بفاعلية-مع-الحلفاء-والأطراف-المعنية-لإيجاد-بدائل-بشأن-التعامل-مع-إيران-1053913406.html
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جولة, وزير الخارجية الأمريكي
بسبب رصد حالة كورونا في وفده... بلينكن يختصر جولته الآسيوية
اختصر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جولته في جنوب شرق آسيا بسبب تسجيل إصابة بفيروس كورونا في الوفد المرافق له.
ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم
الخارجية الأمريكية
أنه تم إلغاء محطة بانكوك التي كان من المقرر أن يلتقي فيها مسؤولين تايلانديين، يوم الخميس.
وقال الناطق باسم الوزارة إن زيارة
وزير الخارجية
لهذه المحطة ألغيت "للحد من المخاطر" و"سيعود وزير الخارجية إلى واشنطن".
وعبر بلينكن عن أسفه البالغ للمسؤولين في تايلاند "لعدم تمكنه من زيارة بانكوك هذا الأسبوع".
وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان أنه" من أجل تقليل مخاطر العدوى بكورونا ومنح الأولوية لصحة وسلامة وفده وأولئك الذين كان من الممكن أن يخالطهم"، قرر أنتوني بلينكن قطع رحلته.
ومن المقرر أن تتوقف طائرة وزير الخارجية لفترة محدودة في تايلاند لأسباب فنية، ولكن لن تشهد محادثات رسمية قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن بانكوك كانت المحطة الثالثة والأخيرة في جولة بلينكن الآسيوية، بعد جاكرتا وكوالالمبور.