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https://arabic.sputniknews.com/20211215/بعد-عامين-على-اغتيال-قاسم-سليماني-هل-تفردت-الولايات-المتحدة-بالملف-العراقي؟-1053961746.html
بعد عامين على اغتيال قاسم سليماني… هل تفردت الولايات المتحدة بالملف العراقي؟
بعد عامين على اغتيال قاسم سليماني… هل تفردت الولايات المتحدة بالملف العراقي؟
كشفت مصادر سياسية لوسائل إعلام عراقية، أمس الثلاثاء، عن وجود تدخلات أمريكية يقوم بها مبعوث الرئيس الأمريكي، بريت ماكغورك، بشأن تسمية رئيس جمهورية العراق للدورة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:43+0000
2021-12-15T11:44+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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بعد عامين على اغتيال قاسم سليماني… هل تفردت الولايات المتحدة بالملف العراقي؟
بعد عامين على اغتيال قاسم سليماني… هل تفردت الولايات المتحدة بالملف العراقي؟
وأشار البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إلى أن ماكغورك كان قد أجرى زيارة للعراق استمرت يومين، التقى خلالها، في بغداد، الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، كما اجتمع المسؤول الأمريكي، في أربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.فهل بدأت تحركات واشنطن لتشكيل حكومة عراقية جديدة؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" عبر أثير راديو "سبوتنيك" السياسي المستقل، وائل الحازم:وتابع الحازم بالقول: "الانتخابات أفرزت ذات القوى التقليدية التي ترتبط بعلاقات مع الجانب الأمريكي، سواء قبل الاحتلال الأمريكي للعراق أو بعده، فالولايات المتحدة تجيد فن التعامل مع هؤلاء السياسيين، الذين أصبحوا أداة بيد الإدارة الأمريكية، إذ لا توجد قوى معارضة حقيقية للوجود أو التدخل الأمريكي، حيث أن القوى التي تدعي مقاومة الاحتلال الأمريكي تدرك أن مسوغ وجودها سينتهي بعد الانسحاب الأمريكي".وأضاف الحازم بأن "النفوذ الإيراني في العراق ضعف بشكل كبير بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ولم يستطع خلفه الجنرال إسماعيل قآني إجادة دور سليماني في العراق، ففي السابق لم يكن أحد يجرؤ على مخالفة سليماني، بعكس ما نراه اليوم مع قآني، الذي لم ينجح حتى في إصلاح البيت الشيعي، لهذا يمكن القول إن الدور الإيراني قد ضعف في العراق بنسبة النصف عما كان عليه في وقت سليماني".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
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ضياء حسون
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راديو, أين الحقيقة؟, аудио

بعد عامين على اغتيال قاسم سليماني… هل تفردت الولايات المتحدة بالملف العراقي؟

11:43 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 11:44 GMT 15.12.2021)
بعد عامين على اغتيال قاسم سليماني… هل تفردت الولايات المتحدة بالملف العراقي؟
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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كشفت مصادر سياسية لوسائل إعلام عراقية، أمس الثلاثاء، عن وجود تدخلات أمريكية يقوم بها مبعوث الرئيس الأمريكي، بريت ماكغورك، بشأن تسمية رئيس جمهورية العراق للدورة المقبلة.
وأشار البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إلى أن ماكغورك كان قد أجرى زيارة للعراق استمرت يومين، التقى خلالها، في بغداد، الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، كما اجتمع المسؤول الأمريكي، في أربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.
فهل بدأت تحركات واشنطن لتشكيل حكومة عراقية جديدة؟

عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" عبر أثير راديو "سبوتنيك" السياسي المستقل، وائل الحازم:

"في ظل قرار الولايات المتحدة المتمثل بعدم الخروج من العراق، فإنها تحاول اليوم إزاحة من يسبب لها الإزعاج في العراق، وهي تبدأ الشروع بذلك من خلال علاقتها بإقليم كردستان وبعض القوى الأخرى الشيعية منها والسنية، لحثهم على عزل الجهات التي تهدد الوجود الأمريكي سياسياً، ليتم بعدها إضعافهم عسكرياً، ما يعني أن شكل التدخل الأمريكي يتجاوز مسألة تشكيل الحكومة".

وتابع الحازم بالقول: "الانتخابات أفرزت ذات القوى التقليدية التي ترتبط بعلاقات مع الجانب الأمريكي، سواء قبل الاحتلال الأمريكي للعراق أو بعده، فالولايات المتحدة تجيد فن التعامل مع هؤلاء السياسيين، الذين أصبحوا أداة بيد الإدارة الأمريكية، إذ لا توجد قوى معارضة حقيقية للوجود أو التدخل الأمريكي، حيث أن القوى التي تدعي مقاومة الاحتلال الأمريكي تدرك أن مسوغ وجودها سينتهي بعد الانسحاب الأمريكي".
وأضاف الحازم بأن "النفوذ الإيراني في العراق ضعف بشكل كبير بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ولم يستطع خلفه الجنرال إسماعيل قآني إجادة دور سليماني في العراق، ففي السابق لم يكن أحد يجرؤ على مخالفة سليماني، بعكس ما نراه اليوم مع قآني، الذي لم ينجح حتى في إصلاح البيت الشيعي، لهذا يمكن القول إن الدور الإيراني قد ضعف في العراق بنسبة النصف عما كان عليه في وقت سليماني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون.
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