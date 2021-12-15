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https://arabic.sputniknews.com/20211215/بلاغات-عن-أعطال-في-فيسبوك-حول-العالم-1054061784.html
بلاغات عن أعطال في "فيسبوك" حول العالم
بلاغات عن أعطال في "فيسبوك" حول العالم
ذكر موقع "داون ديتيكتور" أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في العديد من دول العالم أبلغوا عن أعطال في الموقع. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T20:23+0000
2021-12-15T20:23+0000
فيسبوك
أعطال
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وقال الموقع المعني بمواقع التواصل الاجتماعي إن مستخدمي شبكة "فيسبوك" اشتكوا كذلك من أعطال في تطبيق "مسنجر".وظهرت التقارير الأولى التي تشير لحدوث أعطال في نحو الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، ومع حلول الساعة 21.00، زاد عدد الشكاوى بشكل كبير.وفي الأغلب، واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مشاكل في تسجيل الدخول إلى حسابات "فيسبوك"، بجانب مشكلات في عمل موقع وتطبيق المنصة الاجتماعية.ووردت بلاغات الأعطال بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا، الولايات المتحدة ودول أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/مدير-تنفيذي-في-فيسبوك-يحمل-المستخدمين-مسؤولية-نشر-المعلومات-المضللة-فيديو-1053883545.html
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فيسبوك, أعطال

بلاغات عن أعطال في "فيسبوك" حول العالم

20:23 GMT 15.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICفيسبوك يعلن عودة خدمة تطبيقات المنصة إلى العمل
فيسبوك يعلن عودة خدمة تطبيقات المنصة إلى العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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ذكر موقع "داون ديتيكتور" أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في العديد من دول العالم أبلغوا عن أعطال في الموقع.
وقال الموقع المعني بمواقع التواصل الاجتماعي إن مستخدمي شبكة "فيسبوك" اشتكوا كذلك من أعطال في تطبيق "مسنجر".
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
مدير تنفيذي في "فيسبوك" يحمل المستخدمين مسؤولية نشر المعلومات المضللة... فيديو
13 ديسمبر, 11:37 GMT
وظهرت التقارير الأولى التي تشير لحدوث أعطال في نحو الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، ومع حلول الساعة 21.00، زاد عدد الشكاوى بشكل كبير.
وفي الأغلب، واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مشاكل في تسجيل الدخول إلى حسابات "فيسبوك"، بجانب مشكلات في عمل موقع وتطبيق المنصة الاجتماعية.
ووردت بلاغات الأعطال بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا، الولايات المتحدة ودول أخرى.
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