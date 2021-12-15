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https://arabic.sputniknews.com/20211215/بوتين-ونظيره-الصيني-يتفقان-على-إنشاء-هيكل-مالي-مستقل-لا-يتأثر-بالدول-الأخرى-1053962585.html
بوتين ونظيره الصيني يتفقان على إنشاء هيكل مالي مستقل لا يتأثر بالدول الأخرى
بوتين ونظيره الصيني يتفقان على إنشاء هيكل مالي مستقل لا يتأثر بالدول الأخرى
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة عبر الفيديو بينهما، على إنشاء بنية مالية... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:58+0000
2021-12-15T11:58+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تم التركيز على ضرورة تكثيف الجهود لإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين. أعني إنشاء مثل هيكل لا يتأثر بالدول الأخرى".كما أكد أوشاكوف، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ مطلع تماما على فكرة الضمان الأمني المتقرح من روسيا، كما أنه ويتفهم مخاوف روسيا، قائلا: "بما أن الرئيس (الصيني) صرح أنه يدعم مطالب روسيا بالضمانات، فمن الطبيعي إذا أنه مطلع عليها جيدًا كما أنه يدرك قلق روسيا مما يحصل عند حدودها الغربية".وتابع في سياق آخر حول اتفاقية "أوكوس" أنه "تم الإعراب عن القلق بشأن نشاط الأمريكيين في إعادة هيكلة الوضع الحالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد ، قيم الجانبان الصيني والروسي بشكل سلبي إنشاء تحالفات جديدة مثل "كواد" (الحوار الأمني الرباعي) و"أوكوس".
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روسيا

بوتين ونظيره الصيني يتفقان على إنشاء هيكل مالي مستقل لا يتأثر بالدول الأخرى

11:58 GMT 15.12.2021
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بوتين وشي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة عبر الفيديو بينهما، على إنشاء بنية مالية مستقلة، من شأنها ألا تتأثر بالدول الأخرى.
موسكو- سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تم التركيز على ضرورة تكثيف الجهود لإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين. أعني إنشاء مثل هيكل لا يتأثر بالدول الأخرى".
كما أكد أوشاكوف، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ مطلع تماما على فكرة الضمان الأمني المتقرح من روسيا، كما أنه ويتفهم مخاوف روسيا، قائلا: "بما أن الرئيس (الصيني) صرح أنه يدعم مطالب روسيا بالضمانات، فمن الطبيعي إذا أنه مطلع عليها جيدًا كما أنه يدرك قلق روسيا مما يحصل عند حدودها الغربية".
وتابع في سياق آخر حول اتفاقية "أوكوس" أنه "تم الإعراب عن القلق بشأن نشاط الأمريكيين في إعادة هيكلة الوضع الحالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد ، قيم الجانبان الصيني والروسي بشكل سلبي إنشاء تحالفات جديدة مثل "كواد" (الحوار الأمني الرباعي) و"أوكوس".
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