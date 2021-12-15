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https://arabic.sputniknews.com/20211215/بوتين-يعتبر-العلاقات-بين-روسيا-والصين-قدوة-لدول-العالم-في-القرن-الـ21-1053961016.html
بوتين يعتبر العلاقات بين روسيا والصين قدوة لدول العالم في القرن الـ21
بوتين يعتبر العلاقات بين روسيا والصين قدوة لدول العالم في القرن الـ21
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مستهل المباحثات الافتراضية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن العلاقات بين روسيا والصين تعتبر نموذجا حقيقيا... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:30+0000
2021-12-15T11:30+0000
روسيا
الصين
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وقال بوتين، مستهلا مباحثاته مع نظيره الصيني عبر تقنية الفيديو: "تسعدني فرصة الحديث معكم عبر الخط المباشر، ما يسمح لنا بمناقشة مستفيضة لتطور العلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وأنا أعتبر هذه العلاقات نموذجا حقيقيا للتعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين".وأضاف بوتين: "صديقي العزيز، الرئيس شي جين بينغ المحترم، آمل أن نتمكن أخيرا من اللقاء شخصيا في شباط/ فبراير المقبل، في بكين كما اتفقنا، لإجراء مباحثات ومن ثم المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".ولفت بوتين الى أنه "في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، زادت نسبة التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 31% لتصل إلى 123 مليار دولار، ولقد تم بالفعل تحطيم الرقم القياسي لهذا التبادل لما قبل الجائحة عام 2019، وكما هو متفق عليه سنصل إلى 200 مليار دولار في المستقبل القريب".وذكر المكتب الصحفي للكرملين، سابقا، أن المباحثات "تتناول نتائج العمل المشترك لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية في عام 2021، وأولويات التعاون في المستقبل، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن الملفات الدولية والإقليمية الملحة".ويأتي التقارب الروسي الصيني كرد طبيعي على الإجراءات الغربية ومحاولات التدخل المستمرة في الشؤون الداخلية لروسيا والصين، عبر شماعة حقوق الإنسان وشعارات الديمقراطية، التي إن أدت إلى شيء فهي قد أدت بالفعل إلى تعميق أواصر التعاون بين البلدين اقتصادياً وعسكرياً، حيث تجري بين البلدين ومنذ العام 2012 مناورات عسكرية مشتركة وتدريبات برية وبحرية وجوية، وكل هذا بحسب بعض الخبراء الغربيين الأكثر واقعية، سببه سياسة الغرب نفسه وبأن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من دفع البلدين الجارين للقيام بذلك. فلا يمكن لسياسة الردع والتهديدات والعقوبات والتدخل في الشؤون الداخلية إلا أن تؤدي إلى تعاون عسكري أوثق بين الصين وروسيا، اللتين تربطهما شراكة استراتيجية.
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بوتين يعتبر العلاقات بين روسيا والصين قدوة لدول العالم في القرن الـ21

11:30 GMT 15.12.2021
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بوتين وشي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مستهل المباحثات الافتراضية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن العلاقات بين روسيا والصين تعتبر نموذجا حقيقيا للعلاقات بين الدول في القرن الحادي والعشرين.
وقال بوتين، مستهلا مباحثاته مع نظيره الصيني عبر تقنية الفيديو: "تسعدني فرصة الحديث معكم عبر الخط المباشر، ما يسمح لنا بمناقشة مستفيضة لتطور العلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وأنا أعتبر هذه العلاقات نموذجا حقيقيا للتعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف بوتين: "صديقي العزيز، الرئيس شي جين بينغ المحترم، آمل أن نتمكن أخيرا من اللقاء شخصيا في شباط/ فبراير المقبل، في بكين كما اتفقنا، لإجراء مباحثات ومن ثم المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".

ولفت بوتين الى أنه "في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، زادت نسبة التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 31% لتصل إلى 123 مليار دولار، ولقد تم بالفعل تحطيم الرقم القياسي لهذا التبادل لما قبل الجائحة عام 2019، وكما هو متفق عليه سنصل إلى 200 مليار دولار في المستقبل القريب".
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وذكر المكتب الصحفي للكرملين، سابقا، أن المباحثات "تتناول نتائج العمل المشترك لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية في عام 2021، وأولويات التعاون في المستقبل، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن الملفات الدولية والإقليمية الملحة".
ويأتي التقارب الروسي الصيني كرد طبيعي على الإجراءات الغربية ومحاولات التدخل المستمرة في الشؤون الداخلية لروسيا والصين، عبر شماعة حقوق الإنسان وشعارات الديمقراطية، التي إن أدت إلى شيء فهي قد أدت بالفعل إلى تعميق أواصر التعاون بين البلدين اقتصادياً وعسكرياً، حيث تجري بين البلدين ومنذ العام 2012 مناورات عسكرية مشتركة وتدريبات برية وبحرية وجوية، وكل هذا بحسب بعض الخبراء الغربيين الأكثر واقعية، سببه سياسة الغرب نفسه وبأن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من دفع البلدين الجارين للقيام بذلك. فلا يمكن لسياسة الردع والتهديدات والعقوبات والتدخل في الشؤون الداخلية إلا أن تؤدي إلى تعاون عسكري أوثق بين الصين وروسيا، اللتين تربطهما شراكة استراتيجية.
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