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بين أصوات القصف والرصاص... الموسيقى تغذي أرواح أطفال غزة
بين أصوات القصف والرصاص... الموسيقى تغذي أرواح أطفال غزة
يعيش نحو مليون طفل في غزة التي شهدت أربع حروب مع إسرائيل منذ عام 2008، هذه الحروب خلّفت آثارا نفسية شديدة، من اكتئاب وقلق واضطرابات سلوكية وتقلبات في المزاج... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:53+0000
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بين أصوات القصف والرصاص... الموسيقى تغذي أرواح أطفال غزة
بين أصوات القصف والرصاص... الموسيقى تغذي أرواح أطفال غزة
مركز "كيان" الثقافي في غزة يحتضن قسما للعلاج بالموسيقى، من صدمات الاشتباكات العسكرية وآثارها البعيدة المدى على نفسية الأطفال.وللحديث عن هذا المشروع وعن خطة العلاج النّفسي باستخدام الموسيقى، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة، وقالت لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...إعــداد وتقــديم: فــرح القادري.
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راديو, صدى الحياة, аудио

بين أصوات القصف والرصاص... الموسيقى تغذي أرواح أطفال غزة

11:53 GMT 15.12.2021
بين أصوات القصف والرصاص... الموسيقى تغذي أرواح أطفال غزة
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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يعيش نحو مليون طفل في غزة التي شهدت أربع حروب مع إسرائيل منذ عام 2008، هذه الحروب خلّفت آثارا نفسية شديدة، من اكتئاب وقلق واضطرابات سلوكية وتقلبات في المزاج العصبي، ومعظم الخبراء النفسيين يربطون بين الحالة النفسية للطفل والنزاع القائم.
مركز "كيان" الثقافي في غزة يحتضن قسما للعلاج بالموسيقى، من صدمات الاشتباكات العسكرية وآثارها البعيدة المدى على نفسية الأطفال.
وللحديث عن هذا المشروع وعن خطة العلاج النّفسي باستخدام الموسيقى، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة، وقالت لنا:

"إذا تحدّثنا عن قطاع غزة الذي يعتبر حالة استثنائية في الوطن العربي، والذي يعيش فيه الشعب تحت وطأة الاستعمار والحروب وأصوات القصف والدمار، شعب وأطفال يتعرّضون لضغوط نفسية بكافة الأشكال وباستمرار، وبالتالي فأي شخص يتعرض لهذه الضغوط سيكون عليه مردود سلبي وعكسي، والذي بدوره يترتّب عليه مشاعر سلبية تحدّ من انطلاقه في المجتمع ووعيه وصفائه الذهني، لهذا نحن كإخصائيين نفسيين نبحث عن العلاجات التي تؤثر إيجابيًا على الفرد وتعطي نتائج سريعة وفورية، فالعلاج النفسي بالموسيقى في غزة يعتبر جديدًا ولقد حاولت الربط بين الموسيقى والثقافة وعلم النفس، فالكثير من الناس يتخوفون من مسألة العلاج النفسي لأنهم يعتبرون التردد على أطباء النفس وصمة عار، لهذا حاولت تنظيم أمسيات موسيقية جماعية من خلال العزف والغناء وأيضا العلاج الفردي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعــداد وتقــديم: فــرح القادري.
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