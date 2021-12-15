https://arabic.sputniknews.com/20211215/تبون-نتمنى-أن-تتخلص-ليبيا-من-المرتزقة-والقوات-الأجنبية-1054062758.html

الرئيس الجزائري: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

الرئيس الجزائري: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أمنيته بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحل في ليبيا لا يكون إلا بين... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

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الرئيس الجزائري

ليبيا

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الجزائر- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره التونسي، قيس سعيد.وقال تبون: "الحل في ليبيا لا يكون إلا بين الليبيين أنفسهم، نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية وأن يعوج الوئام".وفي سياق آخر، أشار الرئيس الجزائري، الذي بدأ زيارة عمل إلى تونس تستمر يومين، إلى ضرورة عقد قمة عربية جامعة.وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس الثلاثاء: "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.وأضاف البيان الجزائري، أن "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات سيشكل محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس".ومساء الأحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.

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الرئيس الجزائري, ليبيا