تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211215/تبون-نتمنى-أن-تتخلص-ليبيا-من-المرتزقة-والقوات-الأجنبية-1054062758.html
الرئيس الجزائري: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية
الرئيس الجزائري: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية
عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أمنيته بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحل في ليبيا لا يكون إلا بين... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T20:53+0000
2021-12-15T20:59+0000
الرئيس الجزائري
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_0e17c1b29ac727e01407b0536ce46637.jpg
الجزائر- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره التونسي، قيس سعيد.وقال تبون: "الحل في ليبيا لا يكون إلا بين الليبيين أنفسهم، نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية وأن يعوج الوئام".وفي سياق آخر، أشار الرئيس الجزائري، الذي بدأ زيارة عمل إلى تونس تستمر يومين، إلى ضرورة عقد قمة عربية جامعة.وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس الثلاثاء: "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.وأضاف البيان الجزائري، أن "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات سيشكل محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس".ومساء الأحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/تبون-الاتحاد-الأوروبي-شريك-أساسي-لبلادنا-ولا-ننوي-افتعال-مشكلات-معه-1053549865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_562902b7db4dace399d2f39b6cf71fda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس الجزائري, ليبيا

الرئيس الجزائري: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

20:53 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 20:59 GMT 15.12.2021)
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبر
عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أمنيته بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحل في ليبيا لا يكون إلا بين الليبيين أنفسهم.
الجزائر- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره التونسي، قيس سعيد.
وقال تبون: "الحل في ليبيا لا يكون إلا بين الليبيين أنفسهم، نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية وأن يعوج الوئام".
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
تبون: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلادنا ولا ننوي افتعال مشكلات معه
4 ديسمبر, 13:53 GMT
وفي سياق آخر، أشار الرئيس الجزائري، الذي بدأ زيارة عمل إلى تونس تستمر يومين، إلى ضرورة عقد قمة عربية جامعة.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس الثلاثاء: "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021".
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان الجزائري، أن "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات سيشكل محور أجندة الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس".
ومساء الأحد، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:44 GMTتقرير: إحباط هجوم إلكتروني إيراني على سبعة أهداف إسرائيلية
21:44 GMTالرئيس الأوكراني: العقوبات على روسيا يجب أن تكون قبل نشوب النزاع وليست بعده
21:40 GMTإسرائيل تتعهد بتقديم مليون جرعة لقاح واقية من كورونا لدول أفريقيا
21:38 GMTقيادي بهيئة الأسرى الفلسطينيين: قوانين الكنيست الأخيرة عنصرية وتستهدف صمود الأسرى
21:23 GMTالتحالف يقصف أهدافا عسكرية في صنعاء ويدمر منظومة دفاع جوي في مأرب
21:19 GMTالأمم المتحدة: إعلان تركيب كاميرات بموقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد
20:53 GMTالرئيس الجزائري: نتمنى أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية
20:26 GMT"التحالف" يعلن وقوع أضرار مادية بعد قصف صاروخي على أهداف في السعودية
20:23 GMT"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة جوية وأهداف حيوية في السعودية بـ5 صواريخ
20:23 GMTبلاغات عن أعطال في "فيسبوك" حول العالم
20:00 GMTهل توقف تدابير مصرف لبنان مسلسل انهيار الليرة؟
19:56 GMTالجزائر تعتبر ادعاء وجود جنود إيرانيين لدعم البوليساريو "أكاذيب مضحكة" وراءها مخابرات المغرب
19:29 GMTمسؤول أمريكي: سنرد "بشكل مناسب" على أي تصعيد نووي إيراني جديد
19:26 GMTنتنياهو يركض داخل الكنيست.. ما السبب؟... فيديو
19:10 GMTملكة بريطانيا تستقبل سلطان عمان وتمنحه وسام الفارس
18:54 GMTالأسد يصدر ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع أجور العاملين
18:49 GMTمحكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" محمد رمضان
18:46 GMTوزير الداخلية البحريني: ترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان يسيء للدولتين
18:40 GMTمسؤولة أمريكية: أوميكرون قابل للانتقال أكثر من دلتا
18:35 GMTالقدود الحلبية... حكاية موسيقية خالدة وذاكرة مدينة عريقة