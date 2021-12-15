https://arabic.sputniknews.com/20211215/تقرير-يحذر-من-تأثير-استخدام-الروبوتات-على-العمالة-البشرية-1054056338.html

تقرير يحذر من تأثير استخدام الروبوتات على العمالة البشرية

تقرير يحذر من تأثير استخدام الروبوتات على العمالة البشرية

حذّر تقرير صادر عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، من التوسع في استخدام الروبوتات. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T16:56+0000

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2021-12-15T16:56+0000

روبوت

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وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن استخدام الروبوتات تسبب في انخفاض ملموس في الطلب على العمالة البشرية في التصنيع.وأشار التقرير إلى أن التوسع في استخدام الروباتات أثر على العمالة البشرية في الصناعة التحويلية، خاصة مع استبدال الوظائف "الروتينية" و"المتكررة" بالروبوتات.وأوضح التقرير الذي اعتمد على البيانات المتعلقة بإدخال الروبوتات في الصناعات والتأثير على التوظيف في الفترة من 2010 إلى 2019، أنه بتحليل التأثير الصافي لـ"تأثير الإزاحة" حيث تحل الروبوتات محل العمال و"تأثير الإنتاجية" إذ تخلق الروبوتات طلبا على العمالة البشرية.وتابع التقرير أن "الطلب على العمالة البشرية انخفض بشكل ملموس خاصة في التصنيع من بين الصناعات، والوظائف الروتينية من بين أنواع العمل".وقال إن التوظيف في شركات السيارات والتكنولوجيا، شهد تأثرا أكثر من غيرها، وذلك بسبب اعتمادها الشديد على الأعمال الروتينية والمتكررة التي يمكن استبدالها بسهولة بالروبوتات.وأكد تقرير بنك كوريا أن استبدال الروبوتات للعمالة البشرية يعد ظاهرة طبيعية ولا رجعة فيها، لافتا إلى الحاجة إلى التخفيف من أي آثار جانبية من الانتقال يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع.

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روبوت