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تلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو
تلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو
تسهم التمارين الرياضية في تحسين القدرات الذهنية للكبار والصغار على السواء وتكون أكثر نفعا عندما يتم أداؤها بصورة منتظمة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
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الصين
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وتحرص المدارس على جعل ممارسة الرياضة جزءا من برامجها التعليمية، إضافة إلى التمارين المنتظمة التي يؤديها التلاميذ كل صباح ليصبحوا أكثر قدرة على تلقي المواد التعليمية.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مجموعة من تلاميذ المدارس، الذين يؤدون تمارين اللياقة البدنية بصورة مدهشة في إحدى المدارس القروية في الصين.وتم رصد الفيديو من داخل فناء إحدى المدارس الابتدائية في مقاطعة قويتشو، جنوب غربي الصين.
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تلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو

13:40 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / JOHANNES EISELEتلاميذ في الصين
تلاميذ في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
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تسهم التمارين الرياضية في تحسين القدرات الذهنية للكبار والصغار على السواء وتكون أكثر نفعا عندما يتم أداؤها بصورة منتظمة.
وتحرص المدارس على جعل ممارسة الرياضة جزءا من برامجها التعليمية، إضافة إلى التمارين المنتظمة التي يؤديها التلاميذ كل صباح ليصبحوا أكثر قدرة على تلقي المواد التعليمية.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مجموعة من تلاميذ المدارس، الذين يؤدون تمارين اللياقة البدنية بصورة مدهشة في إحدى المدارس القروية في الصين.
وتم رصد الفيديو من داخل فناء إحدى المدارس الابتدائية في مقاطعة قويتشو، جنوب غربي الصين.
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