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https://arabic.sputniknews.com/20211215/تلاميذ-يؤدون-تمارين-رياضية-بطريقة-مدهشة-فيديو-1053967100.html
تلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو
تلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو
تسهم التمارين الرياضية في تحسين القدرات الذهنية للكبار والصغار على السواء وتكون أكثر نفعا عندما يتم أداؤها بصورة منتظمة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:40+0000
2021-12-15T13:40+0000
2021-12-15T13:40+0000
الصين
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وتحرص المدارس على جعل ممارسة الرياضة جزءا من برامجها التعليمية، إضافة إلى التمارين المنتظمة التي يؤديها التلاميذ كل صباح ليصبحوا أكثر قدرة على تلقي المواد التعليمية.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مجموعة من تلاميذ المدارس، الذين يؤدون تمارين اللياقة البدنية بصورة مدهشة في إحدى المدارس القروية في الصين.وتم رصد الفيديو من داخل فناء إحدى المدارس الابتدائية في مقاطعة قويتشو، جنوب غربي الصين.
الصين
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
تلاميذ يؤدون تمارين رياضية بطريقة مدهشة… فيديو
تسهم التمارين الرياضية في تحسين القدرات الذهنية للكبار والصغار على السواء وتكون أكثر نفعا عندما يتم أداؤها بصورة منتظمة.
وتحرص
المدارس
على جعل ممارسة الرياضة جزءا من برامجها التعليمية، إضافة إلى التمارين المنتظمة التي يؤديها التلاميذ كل صباح ليصبحوا أكثر قدرة على تلقي المواد التعليمية.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مجموعة من تلاميذ المدارس، الذين يؤدون
تمارين اللياقة البدنية
بصورة مدهشة في إحدى المدارس القروية في الصين.
وتم رصد الفيديو من داخل فناء إحدى
المدارس الابتدائية
في مقاطعة قويتشو، جنوب غربي الصين.