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تنويه مهم من البنوك السعودية للمتعاملين
تنويه مهم من البنوك السعودية للمتعاملين
وجهت البنوك السعودية تنويها مهما للمتعاملين مع البنوك، لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي عليهم. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T09:10+0000
2021-12-15T09:10+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وحذرت البنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بضرورة الحذر عند تحديث البيانات لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي.وقالت البنوك السعودية، عبر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية : "إذا غيرت أيًّا من بياناتك الشخصية عليك تحديثها مع البنك لتجنب أي محاولة احتيال مالي".وفي تغريدة أخرى لها، أكدت البنوك السعودية أن هناك أساليب متعددة للاحتيال وإقناعك بمصداقيتهم، منها "انتحال صفة جهات رسمية وادعاء وجود إيداعات مستحقة لك، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمار بنسب أرباح عالية أو تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلاً صفة جهة معروفة".
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

تنويه مهم من البنوك السعودية للمتعاملين

09:10 GMT 15.12.2021
© REUTERS / AHMED YOSRIزائرون يمشون بالقرب من مكتبة الملك فهد في الرياض بعد تفشي فيروس كورونا
زائرون يمشون بالقرب من مكتبة الملك فهد في الرياض بعد تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / AHMED YOSRI
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وجهت البنوك السعودية تنويها مهما للمتعاملين مع البنوك، لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي عليهم.
وحذرت البنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بضرورة الحذر عند تحديث البيانات لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي.
وقالت البنوك السعودية، عبر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية : "إذا غيرت أيًّا من بياناتك الشخصية عليك تحديثها مع البنك لتجنب أي محاولة احتيال مالي".
وفي تغريدة أخرى لها، أكدت البنوك السعودية أن هناك أساليب متعددة للاحتيال وإقناعك بمصداقيتهم، منها "انتحال صفة جهات رسمية وادعاء وجود إيداعات مستحقة لك، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمار بنسب أرباح عالية أو تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلاً صفة جهة معروفة".
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