تنويه مهم من البنوك السعودية للمتعاملين

وحذرت البنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بضرورة الحذر عند تحديث البيانات لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي.وقالت البنوك السعودية، عبر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية : "إذا غيرت أيًّا من بياناتك الشخصية عليك تحديثها مع البنك لتجنب أي محاولة احتيال مالي".وفي تغريدة أخرى لها، أكدت البنوك السعودية أن هناك أساليب متعددة للاحتيال وإقناعك بمصداقيتهم، منها "انتحال صفة جهات رسمية وادعاء وجود إيداعات مستحقة لك، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمار بنسب أرباح عالية أو تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلاً صفة جهة معروفة".
وفي تغريدة أخرى لها، أكدت البنوك السعودية أن هناك أساليب متعددة للاحتيال وإقناعك بمصداقيتهم، منها "انتحال صفة جهات رسمية وادعاء وجود إيداعات مستحقة لك، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمار بنسب أرباح عالية أو تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلاً صفة جهة معروفة".