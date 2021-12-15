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تونس... تحرك طلابي أمام وزارة التعليم العالي
تونس... تحرك طلابي أمام وزارة التعليم العالي
قرر الاتحاد العام لطلبة تونس، اليوم الأربعاء، تنفيذ تحرك طلابي أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم العالي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:24+0000
2021-12-15T11:24+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الاتحاد دعا في بيان أصدرته اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لمؤتمره، الطلبة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، اليوم، أمام مقر الوزارة للمطالبة بحل الملفات الطلابية العالقة والتصدي لما وصفه بـ"الملاحقات التي يتعرض لها منظوروه"ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي كثاني تحرك من نوعه بداية السنة الجامعية الحالية، حيث كان الاتحاد العام لطلبة تونس نفذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقفة احتجاجية للدفاع عن الصبغة العمومية للتعليم العمومي.يذكر أن مدرسي التعليم الثانوي والأساسي في تونس كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية، استجابةً لدعوة وجهتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.جاءت تلك الوقفة تضامنا مع إحدى زميلاتهم، وفق بيان سابق صادر عن جامعة التعليم الثانوي، مع الأستاذة فاتن بن سلامة وتزامنا مع جلسة محاكمتها على خلفية ''قضية عدلية كيدية".وكانت جامعة التعليم الثانوي قد أصدرت بيانا أكدت فيه دعوتها لوقفة احتجاجية تضامنًا مع المدرّسة، فيما طالبت جميع الهياكل النقابية وعموم المدرسين إلى الحضور المكثف لمواكبة المحاكمة التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 26 نوفمبر الماضي.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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أخبار تونس اليوم

تونس... تحرك طلابي أمام وزارة التعليم العالي

11:24 GMT 15.12.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIاحتجاجات تونس
احتجاجات تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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قرر الاتحاد العام لطلبة تونس، اليوم الأربعاء، تنفيذ تحرك طلابي أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم العالي.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الاتحاد دعا في بيان أصدرته اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لمؤتمره، الطلبة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، اليوم، أمام مقر الوزارة للمطالبة بحل الملفات الطلابية العالقة والتصدي لما وصفه بـ"الملاحقات التي يتعرض لها منظوروه"
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي كثاني تحرك من نوعه بداية السنة الجامعية الحالية، حيث كان الاتحاد العام لطلبة تونس نفذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقفة احتجاجية للدفاع عن الصبغة العمومية للتعليم العمومي.

وأصدر الاتحاد، وقتها، بيانا قال فيه إن تحركه الاحتجاجي يأتي للتنديد بتردي منظومة التعليم العالي، معتبرًا، أن الجامعة التونسية تعيش أزمة مقابل تطور التعليم الخاص.

يذكر أن مدرسي التعليم الثانوي والأساسي في تونس كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية، استجابةً لدعوة وجهتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاءت تلك الوقفة تضامنا مع إحدى زميلاتهم، وفق بيان سابق صادر عن جامعة التعليم الثانوي، مع الأستاذة فاتن بن سلامة وتزامنا مع جلسة محاكمتها على خلفية ''قضية عدلية كيدية".
وكانت جامعة التعليم الثانوي قد أصدرت بيانا أكدت فيه دعوتها لوقفة احتجاجية تضامنًا مع المدرّسة، فيما طالبت جميع الهياكل النقابية وعموم المدرسين إلى الحضور المكثف لمواكبة المحاكمة التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 26 نوفمبر الماضي.
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