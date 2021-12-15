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https://arabic.sputniknews.com/20211215/تو-95-تقوم-بدورية-فوق-بحر-اليابان-وأخوتسك-فيديو-1053962153.html
"تو-95" تقوم بدورية فوق بحر اليابان وأخوتسك... فيديو
"تو-95" تقوم بدورية فوق بحر اليابان وأخوتسك... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" قامتا بدوريات فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:54+0000
2021-12-15T11:54+0000
2021-12-15T11:54+0000
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة أن "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز تو-95إم إس، قامتا برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك وبحر اليابان. واستغرقت الرحلة حوالي تسع ساعات".رافقت المقاتلة "سو-35إس" التابعة لاتحاد القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية، القاذفتين.تحلق أطقم الطيران بعيد المدى الروسي بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وشددت وزارة الدفاع على أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم في إطار التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تو-95" تقوم بدورية فوق بحر اليابان وأخوتسك... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" قامتا بدوريات فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان.
وذكرت الوزارة أن "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز تو-95إم إس، قامتا برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك وبحر اليابان. واستغرقت الرحلة حوالي تسع ساعات".
رافقت المقاتلة "سو-35إس" التابعة لاتحاد القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية، القاذفتين.
تحلق أطقم الطيران بعيد المدى الروسي بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وشددت وزارة الدفاع على أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم في إطار التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".