https://arabic.sputniknews.com/20211215/حامد-كرزاي-يكشف-تفاصيل-استيلاء-طالبان-على-كابول-دون-عنف-1054055283.html

حامد كرزاي يكشف تفاصيل استيلاء طالبان على كابول "دون عنف"

حامد كرزاي يكشف تفاصيل استيلاء طالبان على كابول "دون عنف"

كشف الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، عن كيفية استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية في أغسطس/آب الماضي دون استخدام القوة على حد وصفه. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T16:44+0000

2021-12-15T16:44+0000

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جاء ذلك في حوار أجرته وكالة "أسوشيتد برس" مع كرزاي وخلاله قال إن طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) "لم تستول على كابول بالقوة في أغسطس الماضي، بل أنه دعاها لدخول المدينة لمنع الفوضى هناك بعد فرار الرئيس أشرف غني".وتابع كرزاي أن "طالبان" دعت في منتصف هذا النهار إلى الإعلان أن الحكومة ستواصل عملها ولا يجب عليها الرحيل وأن الحركة لا تنوي دخول المدينة، فتحدث كرزاي وآخرون مع العديد من المسؤولين وتلقى ضمانات بأن القوات الأمريكية والحكومية تحتفظ بمواقعها بشكل حازم وأن كابول لن تسقط، إلا أن المفاجأة وقعت عند الساعة الـ2:45 تقريبا بعد الظهر، عندما تبين أن غني والمسؤولين الأمنيين في إدارته هربوا إلى خارج البلاد.وقال كرزاي إن القائم بأعمال وزير الدفاع في حكومة غني، بسم الله محمدي، عرض عليه مغادرة العاصمة، بينما دعاه نائب رئيس الحرس الرئاسي إلى تولي الحكم، لكنه رفض كل تلك العروض.في النهاية دعا كرزاي "طالبان" إلى دخول كابول لحماية الناس من خطر سقوط البلاد والمدينة في حالة من الفوضى، ومنع أعمال نهب محتملة على حد تعبيره.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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