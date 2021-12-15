حماس تكشف لـ"سبوتنيك" رسائلها من مناورات "درع - القدس"
حماس تكشف لـ"سبوتنيك" رسائلها من مناورات "درع - القدس"
تجري "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مناورات "درع - القدس" في قطاع غزة. في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، عن إجراء مناورات عسكرية للجبهة الداخلية في مدينة حيفا.وحول هذا الموضوع، قال إبراهيم المدهون، القيادي في "حماس" وعضو العلاقات الوطنية في الحركة، لـ"بلا قيود":السعودية تدعو إيران للتعاونقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معربا عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي.وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، صالح القزويني، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس.
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تهدد روسيا بإرسال قوات إلى أوروبا الشرقية وموسكو تعتبره استفزازا... ومباحثات ثنائية في موسكو، السعودية تقول "يدنا ممدودة لإيران"، حماس تجري مناورات عسكرية، العراق يدخل مرحلة الشح المائي، اليونيسكو تدرج الخط العربي في التراث العالمي.
تجري "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مناورات "درع - القدس" في قطاع غزة. في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، عن إجراء مناورات عسكرية للجبهة الداخلية في مدينة حيفا.
وحول هذا الموضوع، قال إبراهيم المدهون، القيادي في "حماس" وعضو العلاقات الوطنية في الحركة، لـ"بلا قيود":
إن "الرسالة الأولى مفادها أن القدس ما زالت إحدى قواعد الاشتباك بالنسبة لـ"كتائب القسام"، وأن أي عدوان على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح سيكون بمثابة إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني، وأنها لن تدخر وسعاً في الدفاع عن القدس في أي مواجهة قادمة، والرسالة الثانية أن الأولوية هي العمل على تحرير الأسرى، ولذلك ستشمل هذه المناورات محاكاة لأسر جنود إسرائيليين، وفي حال لم يتم الإفراج عن الأسرى بصفقة جديدة فكتائب القسام مستعدة لزيادة الغلة، ويلحظ من هذه المناورات بأنه يتم الحديث باللغة العبرية أثناء أسر الجنود، وهي رسالة واضحة بأن هناك استعداد كبير لخوض هذه المعركة، طالما أن هناك أسرى فلسطينيين وتعنت الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموضوع، وبالنسبة للحديث عن عدوان بري على القطاع فهذا أمر مستبعد لأن الاحتلال سيتكبد خسائر فادحة".
السعودية تدعو إيران للتعاون
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معربا عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي.
وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، صالح القزويني، لـ"سبوتنيك":
"هذا تطور مهم في الموقف السعودي تجاه إيران، وتكمن أهميته بلاشك أنه جاء "لأول مرة منذ سنوات، وإذا كانت هناك نية وإرادة حقيقية لتحسين العلاقات بالتأكيد إيران ستستجيب، والحكومة الحالية دعت منذ اليوم الأول لها إلى إعادة فتح السفارات، المشكلة أن الرياض تربط العلاقات مع طهران بقضايا أخرى كاليمن والملف النووي الإيراني الذي هو إيراني أمريكي ولادخل للسعودية به."