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https://arabic.sputniknews.com/20211215/خبير-تغذية-يشرح-متى-يمكن-أن-يكون-العسل-والليمون-والزنجبيل-مضرا-بالصحة-1053966514.html
خبير تغذية يشرح متى يمكن أن يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرا بالصحة
خبير تغذية يشرح متى يمكن أن يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرا بالصحة
قال خبير التغذية أندريه بوبروفسكي، إن الاستهلاك المفرط للعسل والزنجبيل والليمون يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:19+0000
2021-12-15T13:19+0000
2021-12-15T13:19+0000
مجتمع
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وبحسب المختص، فإن تناول كمية كبيرة من العسل يثير ظهور الضعف والنعاس والوزن الزائد.وقال في مقابلة مع "موسكو تتحدث": "يشكل العسل الخطر الرئيسي لمن يعانون من زيادة الوزن ولديهم أمراض في الجهاز الهضمي وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. إن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة أمر خطير".كما أشار إلى أن الاستهلاك المفرط لليمون يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي.الزنجبيل يجعل الجهاز الهضمي يعمل بجهد أكبر. ولكن يجب ألا يأكله كثيرًا من يعاني من التهاب المعدة أو غيره من أمراض الجهاز الهضمي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبير تغذية يشرح متى يمكن أن يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرا بالصحة
قال خبير التغذية أندريه بوبروفسكي، إن الاستهلاك المفرط للعسل والزنجبيل والليمون يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة.
وبحسب المختص، فإن تناول كمية كبيرة من العسل يثير ظهور الضعف والنعاس والوزن الزائد.
وقال في مقابلة مع "موسكو تتحدث": "
يشكل العسل الخطر الرئيسي لمن يعانون من زيادة الوزن
ولديهم أمراض في الجهاز الهضمي وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. إن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة أمر خطير".
كما أشار إلى أن الاستهلاك المفرط لليمون يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي.
الزنجبيل يجعل الجهاز الهضمي يعمل بجهد أكبر. ولكن يجب ألا يأكله كثيرًا من يعاني من التهاب المعدة أو غيره من أمراض الجهاز الهضمي.