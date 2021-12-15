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https://arabic.sputniknews.com/20211215/زاخاروفا-روسيا-لن-تقف-مكتوفة-الأيدي-إزاء-طرد-اثنين-من-دبلوماسييها-في-ألمانيا-1054053571.html
زاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
زاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب". 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:11+0000
2021-12-15T16:11+0000
روسيا
ألمانيا
أزمة دبلوماسية
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وكتبت زاخاروفا على تلغرام، اليوم الأربعاء: "التصرفات غير الودية من برلين لن تبقى دون رد مناسب. سيتم الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قريبا".وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن "ألمانيا أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصان غير مرغوب فيهما بسبب قضية مقتل المواطن الجورجي "زليمخان خانغوشفيلي".وأضافت: "إن جريمة القتل هذه بأمر من الدولة، كما أقرتها المحكمة اليوم، وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الألماني وسيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لذلك استدعينا السفير الروسي لإجراء محادثة، وأعلمنا السفير الروسي أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهما".وحكمت محكمة برلين العليا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، على الروسي فاديم سوكولوف بتهمة قتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.وطالب مكتب المدعي العام بالسجن المؤبد للمتهم، والذي يعتقد أن جريمة القتل قد ارتكب بتعليمات مما سماه "الدوائر الحكومية في الحكومة الروسية".وقُتل خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عامًا، في أغسطس / آب 2019، بالرصاص في حديقة تيرجارتن في برلين، والمحكوم عليه هو المواطن الروسي فاديم سوكولوف.ووفقًا للتحقيق الألماني، فإن اسمه الحقيقي هو فاديم كراسيكوف، القاتل المزعوم توجه إلى خانغوشفيلي على دراجة وأطلق النار عليه من مسدس من نوع "غلوك 26" مزود بكاتم للصوت، ومات فورًا إثر ذلك، وبدأت جلسات الاستماع بشأن هذه القضية في برلين عام 2020.وقال السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، إن "قرار محكمة برلين في قضية مقتل خانغوشفيلي هو عمل غير ودي بشكل واضح، ولن يُترك دون رد فعل"، ووفقا له، في روسيا يعتبرون الحكم متحيزًا وسياسيًا، وهذا يفاقم بشكل خطير العلاقات الصعبة بين موسكو وبرلين.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/بوريل-يستبعد-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1053877916.html
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روسيا, ألمانيا, أزمة دبلوماسية

زاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا

16:11 GMT 15.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTESأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب".
وكتبت زاخاروفا على تلغرام، اليوم الأربعاء: "التصرفات غير الودية من برلين لن تبقى دون رد مناسب. سيتم الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قريبا".
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن "ألمانيا أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصان غير مرغوب فيهما بسبب قضية مقتل المواطن الجورجي "زليمخان خانغوشفيلي".
وأضافت: "إن جريمة القتل هذه بأمر من الدولة، كما أقرتها المحكمة اليوم، وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الألماني وسيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لذلك استدعينا السفير الروسي لإجراء محادثة، وأعلمنا السفير الروسي أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهما".
وحكمت محكمة برلين العليا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، على الروسي فاديم سوكولوف بتهمة قتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
وطالب مكتب المدعي العام بالسجن المؤبد للمتهم، والذي يعتقد أن جريمة القتل قد ارتكب بتعليمات مما سماه "الدوائر الحكومية في الحكومة الروسية".
وقُتل خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عامًا، في أغسطس / آب 2019، بالرصاص في حديقة تيرجارتن في برلين، والمحكوم عليه هو المواطن الروسي فاديم سوكولوف.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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ووفقًا للتحقيق الألماني، فإن اسمه الحقيقي هو فاديم كراسيكوف، القاتل المزعوم توجه إلى خانغوشفيلي على دراجة وأطلق النار عليه من مسدس من نوع "غلوك 26" مزود بكاتم للصوت، ومات فورًا إثر ذلك، وبدأت جلسات الاستماع بشأن هذه القضية في برلين عام 2020.
وقال السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، إن "قرار محكمة برلين في قضية مقتل خانغوشفيلي هو عمل غير ودي بشكل واضح، ولن يُترك دون رد فعل"، ووفقا له، في روسيا يعتبرون الحكم متحيزًا وسياسيًا، وهذا يفاقم بشكل خطير العلاقات الصعبة بين موسكو وبرلين.
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