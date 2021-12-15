زلزال قوي يضرب جنوب غربي إيران

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن الزلزال الذي ضرب البلاد كان في ضواحي مدینة قلعة خواجه ضمن المناطق الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي خوزستان (جنوب غربي البلاد) وجهار محال وبختياري (غربي البلاد).ونقلت عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة و51 دقيقة و9 ثوان، صباح اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.ووقع الزلزال على عمق 10 كم من سطح الأرض، حيث كان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.39 درجة والطول الشرقي 49.75 درجة.وأكدت الوكالة، نقلا عن مركز رصد الزلازل أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار جراء الزلزال، حتى الآن.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ضواحي مدینة قلعة خواجه جنوب غربي إيران.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن الزلزال الذي ضرب البلاد كان في ضواحي مدینة قلعة خواجه ضمن المناطق الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي خوزستان (جنوب غربي البلاد) وجهار محال وبختياري (غربي البلاد).