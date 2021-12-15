"سر مدمر"... ممرضة طوارئ تتحدث عن علامات تشير إلى وفاة مريض كورونا.. فيديو
© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health / الذهاب إلى بنك الصورمستشفى كوموناركا للمصابين بفيروس كورونا، ومرضى "كوفيد 19" في موسكو، مارس 2020
© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health/
كتبت ممرضة الطوارئ في مستشفى ميشغان الأمريكية، أودري وندت، رسالة توضح فيها ما تراه من علامات على مرضى كورونا الذين يتوفون.
وشاهدت وندت ملايين المرضى غير المحصنين يموتون بسبب المرض منذ بداية الجائحة، وأوضحت في رسالتها التي نشرتها "سي إن إن" الأمريكية كيف يعاني المرضى غير الملقحين بمضادات كورونا، وانعكاس ذلك على الطاقم الطبي.
وجاء في رسالة وندت: "أساعدك في خلع معطفك والشعور بالبرد الذي لا يزال عالقا به، قلبي يغرق لأنني أعلم أن هذه ربما تكون الليلة الأخيرة التي ستشعر فيها بالهواء الخارجي على بشرتك".
وأضافت: "عائلتك تعرف هذا أيضا، أستطيع أن أرى ذلك من خلال النظرة في عينيها، وهي نظرة حزن عميق لا يوصف، أريد أن أقول لها أن تستمتع بكل لحظة متبقية لديها معك، وأن تقول كل كلمة تمنيت لو قلتها من قبل وأفعلها بسرعة الوقت ينفذ".
"Regardless of your choices, your lifestyle, your beliefs, we will continue to carry you ... our legs are growing tired," ER nurse Audrey Wendt says after her unvaccinated uncle died of Covid-19. "[But] we will continue to step up until ... this horrible nightmare is over." pic.twitter.com/IVr12tu96t— New Day (@NewDay) December 14, 2021
وقالت وندت في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن": "فكرت في كتابة هذه الرسالة من فترة طويلة، شعرت أنني أريد أن أفعل ذلك لفترة طويلة، لقد تراكمت الكثير من المشاعر بداخلي والكثير من الحزن".
وأضافت: "كنت أرى زملائي الرائعين يعملون بجد، استطعت أن أرى في كل أعيننا أننا كنا متعبين ومرهقين"، ولفتت إلى أنها من مشاعرها بالحزن تسيطر عليها مشاعر غضب، "أعتقد أن هذا شيء جديد يحدث للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو أننا لم نشعر بهذا الشعور من قبل... نحن نحب مجتمعنا كثيرا ثم تشعر أن لديك هذا السر المدمر، وأن الكثير من الناس لا يستمعون إليه، ثم نراهم في غرفة الطوارئ ومستشفياتنا ونشعر بالسوء تجاههم، ونشاهدهم يموتون ونتمنى أن نتمكن من مساعدتهم، إنه يؤثر سلبا على صحتك العقلية، بالطبع".
وبكت الممرضة أثناء اللقاء عندما ذكرت أن عمها توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقالت: "مات بالأمس عمي الحبيب جون، وكان شخصا رائعا حقا".
وأضافت: "خلال إحدى المحادثات الأخيرة التي أجريناها، كنا نلعب الورق، وكنت أخبره أن الأشياء التي أراها في غرفة الطوارئ الخاصة بي الآن مروعة ومأساوية جدا، وأنه يجب أن يصدقني ويأخذ اللقاح (المضاد لكورونا)، وكان يفكر في الحصول على اللقاح، ولكن بعد أسبوعين، تفاعل مع شخص لم يتم تطعيمه أيضا، ومرض وتوفي".
مشاهدة مريض يموت بسبب فيروس كورونا أمر مروع، وفقًا لأودري وندت، ممرضة قسم الطوارئ في ميشيغان، والتي أُكتبت رسالة صغيرة حول شعورها بمشاهدة مريض تعلم أنه سيموت من فيروس كورونا، والضرر العاطفي الذي يلحق بالعاملين في مجال الرعاية الصحية.