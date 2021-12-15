https://arabic.sputniknews.com/20211215/سر-مدمر-ممرضة-طوارئ-تتحدث-عن-علامات-تشير-إلى-وفاة-مريض--كورونا-فيديو-1053963458.html

"سر مدمر"... ممرضة طوارئ تتحدث عن علامات تشير إلى وفاة مريض كورونا.. فيديو

"سر مدمر"... ممرضة طوارئ تتحدث عن علامات تشير إلى وفاة مريض كورونا.. فيديو

كتبت ممرضة الطوارئ في مستشفى ميشغان الأمريكية، أودري وندت، رسالة توضح فيها ما تراه من علامات على مرضى كورونا الذين يتوفون. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

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فيروس كورونا

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وشاهدت وندت ملايين المرضى غير المحصنين يموتون بسبب المرض منذ بداية الجائحة، وأوضحت في رسالتها التي نشرتها "سي إن إن" الأمريكية كيف يعاني المرضى غير الملقحين بمضادات كورونا، وانعكاس ذلك على الطاقم الطبي.وجاء في رسالة وندت: "أساعدك في خلع معطفك والشعور بالبرد الذي لا يزال عالقا به، قلبي يغرق لأنني أعلم أن هذه ربما تكون الليلة الأخيرة التي ستشعر فيها بالهواء الخارجي على بشرتك".وأضافت: "عائلتك تعرف هذا أيضا، أستطيع أن أرى ذلك من خلال النظرة في عينيها، وهي نظرة حزن عميق لا يوصف، أريد أن أقول لها أن تستمتع بكل لحظة متبقية لديها معك، وأن تقول كل كلمة تمنيت لو قلتها من قبل وأفعلها بسرعة الوقت ينفذ".وقالت وندت في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن": "فكرت في كتابة هذه الرسالة من فترة طويلة، شعرت أنني أريد أن أفعل ذلك لفترة طويلة، لقد تراكمت الكثير من المشاعر بداخلي والكثير من الحزن".وأضافت: "كنت أرى زملائي الرائعين يعملون بجد، استطعت أن أرى في كل أعيننا أننا كنا متعبين ومرهقين"، ولفتت إلى أنها من مشاعرها بالحزن تسيطر عليها مشاعر غضب، "أعتقد أن هذا شيء جديد يحدث للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو أننا لم نشعر بهذا الشعور من قبل... نحن نحب مجتمعنا كثيرا ثم تشعر أن لديك هذا السر المدمر، وأن الكثير من الناس لا يستمعون إليه، ثم نراهم في غرفة الطوارئ ومستشفياتنا ونشعر بالسوء تجاههم، ونشاهدهم يموتون ونتمنى أن نتمكن من مساعدتهم، إنه يؤثر سلبا على صحتك العقلية، بالطبع".وأضافت: "خلال إحدى المحادثات الأخيرة التي أجريناها، كنا نلعب الورق، وكنت أخبره أن الأشياء التي أراها في غرفة الطوارئ الخاصة بي الآن مروعة ومأساوية جدا، وأنه يجب أن يصدقني ويأخذ اللقاح (المضاد لكورونا)، وكان يفكر في الحصول على اللقاح، ولكن بعد أسبوعين، تفاعل مع شخص لم يتم تطعيمه أيضا، ومرض وتوفي".مشاهدة مريض يموت بسبب فيروس كورونا أمر مروع، وفقًا لأودري وندت، ممرضة قسم الطوارئ في ميشيغان، والتي أُكتبت رسالة صغيرة حول شعورها بمشاهدة مريض تعلم أنه سيموت من فيروس كورونا، والضرر العاطفي الذي يلحق بالعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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فيروس كورونا