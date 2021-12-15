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سلاح روسي فريد يوسع إمكانيات صد الهجوم الصاروخي المكثف
سلاح روسي فريد يوسع إمكانيات صد الهجوم الصاروخي المكثف
صنعت روسيا سلاحا جديدا ضد الصواريخ المهاجمة، وصفه صانعه بأنه نظام صواريخ مضاد للصواريخ فريد من نوعه. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T09:22+0000
2021-12-15T09:22+0000
رصد عسكري
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وأطلق على السلاح الجديد اسم "أباكان"، الذي تم عرضه لأول مرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2021.وذكر المهندس دميتري خروبالو، نائب رئيس فريق مصممي "أباكان" في مجمع ألماز – أنتيه للدفاع الجوي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "أباكان" يحتاج إلى ما يقل عن 3 دقائق حتى يصبح مستعدا لإطلاق صواريخه على الصواريخ المهاجمة، أو 15 دقيقة عندما ينتقل إلى موقع إطلاق النار من موقع آخر في حين يحتاج نظام صواريخ "باتريوت" الأمريكي إلى 30 دقيقة حتى يكون مستعدا لمباشرة العمل في الموقع الجديد.وحُددت مهمة "أباكان" في حماية منشآت الصناعة العسكرية والمباني الحكومية المهمة من الصواريخ البالستية غير الاستراتيجية المهاجمة. ويمكنه أن يندمج في أي شبكة للدفاع المضاد للطائرات والصواريخ، وهو ما يوسع إمكانيات قوات الدفاع الجوي لصد الهجوم الصاروخي المكثف على أي بل، كما أشار إلى ذلك نائب رئيس فريق مصممي "أباكان".ويمكن لـ"أباكان" أن يصيب هدفا يبعد عنه 45 كيلومترا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترا.
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رصد عسكري

سلاح روسي فريد يوسع إمكانيات صد الهجوم الصاروخي المكثف

09:22 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Sergei Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورحاويات الرادار (في الوسط) وحاويات الصواريخ المضادة للطائرات (يسار) من فوج الدفاع الجوي إس 400
حاويات الرادار (في الوسط) وحاويات الصواريخ المضادة للطائرات (يسار) من فوج الدفاع الجوي إس 400 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Sergei Malgavko
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صنعت روسيا سلاحا جديدا ضد الصواريخ المهاجمة، وصفه صانعه بأنه نظام صواريخ مضاد للصواريخ فريد من نوعه.
وأطلق على السلاح الجديد اسم "أباكان"، الذي تم عرضه لأول مرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2021.
وذكر المهندس دميتري خروبالو، نائب رئيس فريق مصممي "أباكان" في مجمع ألماز – أنتيه للدفاع الجوي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "أباكان" يحتاج إلى ما يقل عن 3 دقائق حتى يصبح مستعدا لإطلاق صواريخه على الصواريخ المهاجمة، أو 15 دقيقة عندما ينتقل إلى موقع إطلاق النار من موقع آخر في حين يحتاج نظام صواريخ "باتريوت" الأمريكي إلى 30 دقيقة حتى يكون مستعدا لمباشرة العمل في الموقع الجديد.
وحُددت مهمة "أباكان" في حماية منشآت الصناعة العسكرية والمباني الحكومية المهمة من الصواريخ البالستية غير الاستراتيجية المهاجمة. ويمكنه أن يندمج في أي شبكة للدفاع المضاد للطائرات والصواريخ، وهو ما يوسع إمكانيات قوات الدفاع الجوي لصد الهجوم الصاروخي المكثف على أي بل، كما أشار إلى ذلك نائب رئيس فريق مصممي "أباكان".
ويمكن لـ"أباكان" أن يصيب هدفا يبعد عنه 45 كيلومترا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترا.
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