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صاروخ "الرد" الروسي يفوت على المعتدي فرصة إطلاق النار
صاروخ "الرد" الروسي يفوت على المعتدي فرصة إطلاق النار
تحدث الخبير العسكري أليكسي ليونكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، عن مزايا أحدث سلاح روسي مخصص لمكافحة غواصات العدو. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:47+0000
2021-12-15T12:47+0000
رصد عسكري
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وكانت فرقاطة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ قد أجرت تجربة إطلاق صاروخ الخاص بهذا السلاح المعروف باسم "أوتفيت" (هذه الكلمة الروسية تعني الرد). وتكللت التجربة بالنجاح بعد أن أصاب الصاروخ هدفا محددا تحت الماء.ونوه الخبير إلى أن صواريخ هذا السلاح تستطيع أن تكشف بنفسها عن الأهداف اللازم القضاءعليها تحت الماء. ويتم القضاء على الهدف المكتشف بالطوربيد الذي يحمله الصاروخ إلى مكان وجود الغواصة المعادية اللازم تدميرها.وينطلق الصاروخ نحو الغواصة المعادية بسرعة تفوق سرعة الصوت مرتين ونصف المرة ليُطلق الطوربيد الذي يحمله عندما يصل إلى مكان وجود الغواصة المعادية. ويبحث الطوربيد عن الهدف اللازم تدميره بالجهاز القادر على سماع الصوتيات المائية.وأشار الخبير إلى أن الطوربيد ينزل بالمظلة إلى المكان الذي شوهدت فيه الغواصة المعادية في المرة الأخيرة والذي يبعد عن السفينة مطلقة الصاروخ بحوالي 40 كم، وهي المسافة التي تصل إليها الغواصة المعادية لتطلق طوربيداتها المدمرة على السفينة المزمع تدميرها. ولا تتمكن الغواصة المعادية التي يلاحقها صاروخ "الرد" من إطلاق طوربيداتها لأنه يهاجمها في أسرع وقت قبل أن تصبح مستعدة لإطلاق طوربيداتها.
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رصد عسكري

صاروخ "الرد" الروسي يفوت على المعتدي فرصة إطلاق النار

12:47 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Vitaly Ankov
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تحدث الخبير العسكري أليكسي ليونكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، عن مزايا أحدث سلاح روسي مخصص لمكافحة غواصات العدو.
وكانت فرقاطة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ قد أجرت تجربة إطلاق صاروخ الخاص بهذا السلاح المعروف باسم "أوتفيت" (هذه الكلمة الروسية تعني الرد). وتكللت التجربة بالنجاح بعد أن أصاب الصاروخ هدفا محددا تحت الماء.
ونوه الخبير إلى أن صواريخ هذا السلاح تستطيع أن تكشف بنفسها عن الأهداف اللازم القضاءعليها تحت الماء. ويتم القضاء على الهدف المكتشف بالطوربيد الذي يحمله الصاروخ إلى مكان وجود الغواصة المعادية اللازم تدميرها.
وينطلق الصاروخ نحو الغواصة المعادية بسرعة تفوق سرعة الصوت مرتين ونصف المرة ليُطلق الطوربيد الذي يحمله عندما يصل إلى مكان وجود الغواصة المعادية. ويبحث الطوربيد عن الهدف اللازم تدميره بالجهاز القادر على سماع الصوتيات المائية.
وأشار الخبير إلى أن الطوربيد ينزل بالمظلة إلى المكان الذي شوهدت فيه الغواصة المعادية في المرة الأخيرة والذي يبعد عن السفينة مطلقة الصاروخ بحوالي 40 كم، وهي المسافة التي تصل إليها الغواصة المعادية لتطلق طوربيداتها المدمرة على السفينة المزمع تدميرها. ولا تتمكن الغواصة المعادية التي يلاحقها صاروخ "الرد" من إطلاق طوربيداتها لأنه يهاجمها في أسرع وقت قبل أن تصبح مستعدة لإطلاق طوربيداتها.
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