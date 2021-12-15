عالم فيروسات يكشف الأصل الاصطناعي لمتحور "أوميكرون"

وقال تشوماكوف، عضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، كبير الباحثين في معهد البيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، على الهواء في "إذاعة روسيا": "يمكن إنشاء سلالة "أوميكرون" من الفيروس التاجي الذي ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم بشكل مصطنع".أعرب تشوماكوف عن رأي مفاده أن السلالة الجديدة تم إنشاؤها خصيصا "ضعيفة للغاية"، مشيرا إلى أنه في سلسلة الحمض النووي لسلالة جنوب أفريقيا توجد مجموعة من الطفرات المميزة لسلالات أخرى.وقال: "الآن تقرر إنهاء الوباء، لأن الوقت قد حان لتغييرات جذرية في العالم. سيتغير الكثير في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. الشخص الذي أطلق الوباء قرّر إنهاءه".ووفقا له، يحتوي أوميكرون على جميع الطفرات من السلالات السابقة، في حين أنه يحتوي على "مزيج من ثلاثة أحماض أمينية". وذكر العالم أن هذه التفاصيل لا يمكن أن تنشأ في سلالة جديدة ذات أصل طبيعي، موضحا أن سبب "إطلاق السلالة الجديدة في أفريقيا" يعود لوجود العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هناك.
كشف عالم الفيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم، بيوتر تشوماكوف، عن الأصل الاصطناعي المحتمل لسلالة "أوميكرون".
وقال تشوماكوف، عضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، كبير الباحثين في معهد البيولوجيا الجزيئية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، على الهواء في "إذاعة روسيا": "يمكن إنشاء سلالة "أوميكرون" من الفيروس التاجي الذي ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم بشكل مصطنع".
أعرب تشوماكوف عن رأي مفاده أن السلالة الجديدة تم إنشاؤها خصيصا "ضعيفة للغاية"، مشيرا إلى أنه في سلسلة الحمض النووي لسلالة جنوب أفريقيا توجد مجموعة من الطفرات المميزة لسلالات أخرى.
وقال: "الآن تقرر إنهاء الوباء، لأن الوقت قد حان لتغييرات جذرية في العالم. سيتغير الكثير في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. الشخص الذي أطلق الوباء قرّر إنهاءه".
ووفقا له، يحتوي أوميكرون على جميع الطفرات من السلالات السابقة، في حين أنه يحتوي على "مزيج من ثلاثة أحماض أمينية". وذكر العالم أن هذه التفاصيل لا يمكن أن تنشأ في سلالة جديدة ذات أصل طبيعي، موضحا أن سبب "إطلاق السلالة الجديدة في أفريقيا" يعود لوجود العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هناك.