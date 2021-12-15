عدد المواليد في الصين يتجاوز 10 ملايين سنويا

بكين - سبوتنيك. جاءت تصريحات فو لينغوي في مؤتمر صحفي، قال فيه: "يبلغ عدد المواليد في البلاد سنويا أكثر من 10 ملايين شخص، وما يزال إجمالي عدد السكان كبيرًا نسبيًا".وأشار إلى أن لديه تفهم للقلق العام بخصوص ما إذا كانت القوى العاملة المتوفرة في البلاد كافية للحفاظ على النمو الاقتصادي المناسب والاستقرار.يذكر أنه وفقًا لنتائج التعداد الوطني السابع لسكان الصين، الذي جرى في الفترة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2020، احتفظت الصين بمكانة أكبر دولة في العالم من حيث عدد المواطنين: إذ يقيم 1.411 مليار شخص في البر الرئيسي، في حين يبلغ عدد سكان الصين مع الأخذ بالاعتبار كلا من هونغ كونغ وماكاو وتايوان والمواطنين الأجانب - 1.443 مليار شخص.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
صرح المتحدث الرسمي باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء، فو لينغوي، اليوم الأربعاء، بأن عدد المواليد في البلاد يبلغ سنويا أكثر من 10 ملايين شخص، وبذلك تكون القوى العاملة في البلاد كافية للحفاظ على النمو الاقتصادي.
بكين - سبوتنيك. جاءت تصريحات فو لينغوي في مؤتمر صحفي، قال فيه: "يبلغ عدد المواليد في البلاد سنويا أكثر من 10 ملايين شخص، وما يزال إجمالي عدد السكان كبيرًا نسبيًا".
وأشار إلى أن لديه تفهم للقلق العام بخصوص ما إذا كانت القوى العاملة المتوفرة في البلاد كافية للحفاظ على النمو الاقتصادي المناسب والاستقرار.
وقال: "وفقا للتعداد الوطني السابع، فقد بلغ عدد سكان البلاد في سن العمل (أي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 عاما) في عام 2020، أكثر من 880 مليون شخص، وهو ما زال عددًا كبيرًا بما فيه الكفاية".
يذكر أنه وفقًا لنتائج التعداد الوطني السابع لسكان الصين، الذي جرى في الفترة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2020، احتفظت الصين بمكانة أكبر دولة في العالم من حيث عدد المواطنين: إذ يقيم 1.411 مليار شخص في البر الرئيسي، في حين يبلغ عدد سكان الصين مع الأخذ بالاعتبار كلا من هونغ كونغ وماكاو وتايوان والمواطنين الأجانب - 1.443 مليار شخص.