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https://arabic.sputniknews.com/20211215/غوغل-تعلن-ميزة-جديدة-تسهل-البحث-عن-الطبيب-المناسب-1054051401.html
"غوغل" تعلن ميزة جديدة تسهل البحث عن الطبيب المناسب
"غوغل" تعلن ميزة جديدة تسهل البحث عن الطبيب المناسب
أعلنت شركة "غوغل"، عن ميزة جديدة من شأنها تسهيل عملية البحث التي يجريها المستخدم عن الطبيب المناسب له ولحالته. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:30+0000
2021-12-15T15:30+0000
مجتمع
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وقال موقع "ذا فيرج" إن الميزة الجديدة تسمح لمستخدمي "غوغل" في الولايات المتحدة بإدراج اللغات التي يمكنهم التحدث بها، ما يسهل الأمر على الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية.وذكرت "غوغل" عبر مدونتها، الانتباه إلى الميزات الأخرى المضافة مؤخرًا والتي تعالج التحديات التي يواجهها المرضى مع النظام الصحي الأمريكي.ويعتبر التعامل في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة أمرًا صعبًا للغاية، ما يدفع ثلاثة من كل أربعة أشخاص إلى الإنترنت أولاً في بحثهم عن المعلومات الصحية، والتي يحصلون عليها عندما يتاح لهم الوصول إلى مترجمين مدربين أو عند رؤيتهم من قبل مقدمي خدمات يتحدثون لغاتهم الأصلية.ويمكن من خلال ميزة "غوغل" الجديدة أن يحصل المستخدم على معلومات صحية موثوقة، وكذلك العثور على طبيب يقبل تأمينهم من قبل مقدمي الخدمات المدرجة في البحث.وتأتي هذه الميزة الجديدة لتنضم إلى مجموعة من الميزات الأخرى، يستفيد منهاا طالبو الرعاية الصحية، من بينها القدرة على إضافة روابط إلى المواقع حيث يمكن للمرضى تحديد المواعيد، وإدراج الحالات الصحية التي يعالجها مقدم الخدمة.
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مجتمع

"غوغل" تعلن ميزة جديدة تسهل البحث عن الطبيب المناسب

15:30 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلنت شركة "غوغل"، عن ميزة جديدة من شأنها تسهيل عملية البحث التي يجريها المستخدم عن الطبيب المناسب له ولحالته.
وقال موقع "ذا فيرج" إن الميزة الجديدة تسمح لمستخدمي "غوغل" في الولايات المتحدة بإدراج اللغات التي يمكنهم التحدث بها، ما يسهل الأمر على الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية.
وذكرت "غوغل" عبر مدونتها، الانتباه إلى الميزات الأخرى المضافة مؤخرًا والتي تعالج التحديات التي يواجهها المرضى مع النظام الصحي الأمريكي.
ويعتبر التعامل في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة أمرًا صعبًا للغاية، ما يدفع ثلاثة من كل أربعة أشخاص إلى الإنترنت أولاً في بحثهم عن المعلومات الصحية، والتي يحصلون عليها عندما يتاح لهم الوصول إلى مترجمين مدربين أو عند رؤيتهم من قبل مقدمي خدمات يتحدثون لغاتهم الأصلية.
ويمكن من خلال ميزة "غوغل" الجديدة أن يحصل المستخدم على معلومات صحية موثوقة، وكذلك العثور على طبيب يقبل تأمينهم من قبل مقدمي الخدمات المدرجة في البحث.
وتأتي هذه الميزة الجديدة لتنضم إلى مجموعة من الميزات الأخرى، يستفيد منهاا طالبو الرعاية الصحية، من بينها القدرة على إضافة روابط إلى المواقع حيث يمكن للمرضى تحديد المواعيد، وإدراج الحالات الصحية التي يعالجها مقدم الخدمة.
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