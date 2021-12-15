https://arabic.sputniknews.com/20211215/فاتن-موسى-تتخذ-إجراء-ضد-الفنان-مصطفى-فهمي-بعد-أزمة-طلاقهما-1053956531.html

فاتن موسى تتخذ إجراء ضد الفنان مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقهما

فاتن موسى تتخذ إجراء ضد الفنان مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقهما

ردت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، على المقابلة التلفزيونية التي كشف خلالها أسباب انفصالهما، مؤكداً أنها كانت تعلم بالطلاق. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T09:35+0000

2021-12-15T09:35+0000

2021-12-15T09:35+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقالت فاتن موسى، في تصريحات مع وسائل إعلام مصرية، إنها تقدمت ببلاغ سب وقذف ضد كل من خاض في سمعتها وشرفها خاصة أنها تملك كافة البيانات واللقاءات التي تم فيها ذلك، مشيرة إلى أن البلاغ الأخير الذي تقدمت به كان لمباحث الإنترنت بسبب تلقيها تهديدا شخصيا بشكل مباشر لكي تتوقف عن الحديث عن أزمة طلاقها.ورفضت فاتن موسى التعليق على اتهام مصطفى فهمي لها باقتحام شقة الزوجية، مؤكدة أن الأمر الآن متروك للنيابة العامة والقضاء وفي انتظار قرارهما.وكان الفنان المصري مصطفى فهمي، كشف لأول مرة، الأسباب التي أدت إلى انفصالة عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.وقال مصطفى فهمي، خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الخلافات بينه وبين زوجته لم تكن وليدة اللحظة بل التراكمات هي التي أدت إلى الانفصال بينهما.وأكد أنه أدرك استحالة العشرة بينهما بعد عامين من الزواج، بعدما حدثت خلافات كثيرة بينهما وصدامات على أسباب كثيرة من أبرزها طريقة الملابس وأسلوب الحياة، لافتا إلى أن الصورة التي كانت تصدّرها زوجته السابقة عن الحياة الوردية بينهما ليست حقيقية.وأضاف أنه حاول الانفصال عن فاتن موسى قبل عام ونصف ولكنها لم توافق على هذا الأمر وديا ولجأ إلى شقيقها ووالدها ولكنهما لم يريدا التدخل بينهما، مشيرا إلى أن حدة الخلافات بينهما زادت بشكل كبير وحاول الانفصال عنها نهاية عام 2020.وأكد مصطفى فهمي أنه اتخذ قرار طلاقها داخليا قبل أن يعلنه، بعد رفضها، مشيرا إلى أنه أخبرها أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى قد كشفت، من خلال بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل، حيث أن الانفصال تم غيابيًا- حسب كلماتها.وكتبت موسى على صفحتها في "إنستغرام" إنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، مساء أمس، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن "السوشيال ميديا" وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.وتزوج الفنان المصري مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا في لبنان.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/مصطفى-فهمي-يكشف-لأول-مرة-سبب-طلاقه-من-فاتن-موسى-فيديو-1053912541.html

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أخبار الفنانين في مصر