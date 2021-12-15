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https://arabic.sputniknews.com/20211215/فرقاطة-روسية-تضرب-هدفا-في-بحر-اليابان-بأحدث-صاروخ-مضاد-للغواصات-فيديو-1053950459.html
فرقاطة روسية تضرب هدفا في بحر اليابان بأحدث صاروخ مضاد للغواصات... فيديو
فرقاطة روسية تضرب هدفا في بحر اليابان بأحدث صاروخ مضاد للغواصات... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" قصفت هدفا تدريبيا تحت الماء في بحر اليابان بصاروخ من أحدث مجمع مضاد... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T06:27+0000
2021-12-15T06:37+0000
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة: "أطلقت فرقاطة أسطول المحيط الهادئ "مارشال شابوشنيكوف" في بحر اليابان صاروخًا من أحدث مجمع مضاد للغواصات "أوتفيت"على هدف تحت الماء".وذكرت الوزارة أنه يتم استخدام نفس منصات إطلاق الصواريخ لإطلاق صواريخ مضادة للغواصات من مجمع "أوتفيت"، التي تستخدم منها صواريخ "أونيكس" و"كاليبر".
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رصد عسكري

فرقاطة روسية تضرب هدفا في بحر اليابان بأحدث صاروخ مضاد للغواصات... فيديو

06:27 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 06:37 GMT 15.12.2021)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصور فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Vitaly Ankov
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صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" قصفت هدفا تدريبيا تحت الماء في بحر اليابان بصاروخ من أحدث مجمع مضاد للغواصات "أوتفيت".
وأوضحت الوزارة: "أطلقت فرقاطة أسطول المحيط الهادئ "مارشال شابوشنيكوف" في بحر اليابان صاروخًا من أحدث مجمع مضاد للغواصات "أوتفيت"على هدف تحت الماء".
وذكرت الوزارة أنه يتم استخدام نفس منصات إطلاق الصواريخ لإطلاق صواريخ مضادة للغواصات من مجمع "أوتفيت"، التي تستخدم منها صواريخ "أونيكس" و"كاليبر".
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