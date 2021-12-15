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https://arabic.sputniknews.com/20211215/قدرات-الفرقاطة-الفرنسية-أوفيرني-التي-تراقبها-روسيا-في-البحر-الأسود-1053964296.html
قدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
قدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
تصنف "أوفيرني" بأنها فرقاطة متعددة المهام من فئة "فريم" تعمل بالديزل ومزودة بترسانة ضخمة من العتاد العسكري تشمل صواريخ مجنحة وطوربيدات، إضافة إلى رادار متطور... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:21+0000
2021-12-15T12:21+0000
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يمكن للفرقاطة "أوفيرني" أن تبحر بسرعة 27 عقدة (نحو 50 كلم/ س) ويصل مداها إلى 6 آلاف ميل بحري (نحو 11.1 ألف كلم) عندما تكون سرعة إبحارها 15 عقدة (نحو 27 كلم/ س)، ويتكون طاقمها من 108 أشخاص مع وجود مروحية على متنها.
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قدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود

12:21 GMT 15.12.2021
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تصنف "أوفيرني" بأنها فرقاطة متعددة المهام من فئة "فريم" تعمل بالديزل ومزودة بترسانة ضخمة من العتاد العسكري تشمل صواريخ مجنحة وطوربيدات، إضافة إلى رادار متطور وجهاز الكشف عن الغواصات "سونار".
يمكن للفرقاطة "أوفيرني" أن تبحر بسرعة 27 عقدة (نحو 50 كلم/ س) ويصل مداها إلى 6 آلاف ميل بحري (نحو 11.1 ألف كلم) عندما تكون سرعة إبحارها 15 عقدة (نحو 27 كلم/ س)، ويتكون طاقمها من 108 أشخاص مع وجود مروحية على متنها.
قدرات الفرقاطة الفرنسية أوفيرني التي تراقبها روسيا في البحر الأسود - سبوتنيك عربي
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