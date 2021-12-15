قرار جديد من النيابة المصرية بشأن قضية "مغارة علي بابا"

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، لعمل التحريات حول القضية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".كما أمرت النيابة العامة المصرية باستكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين في القضية.وكانت النيابة العامة انتهت من فحص ما يقرب من خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية، وحانوت في منقطة الزمالك.وشهد النائب العام المصري، أمس الثلاثاء، عرضًا وافيًا في قاعة مجهزة في مقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين في المجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت في حي الزمالك.
كما أمرت النيابة العامة المصرية باستكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين في القضية.
وكانت النيابة العامة انتهت من فحص ما يقرب من خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية، وحانوت في منقطة الزمالك.
وشهد النائب العام المصري، أمس الثلاثاء، عرضًا وافيًا في قاعة مجهزة في مقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين في المجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت في حي الزمالك.