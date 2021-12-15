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قمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات
قمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات
تناقش الحلقة نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والأربعين التي عقدت بالأمس في العاصمة السعودية الرياض، والتي أكدت على تنسيق المواقف بين دول المجلس، وعلى... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:46+0000
2021-12-15T13:46+0000
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قمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات
قمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات
كما اتفق قادة دول المجلس على "التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا".من جهة أخرى، تم التأكيد على"أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها".الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أوضح أن من جانبه، أكد الإعلامي المختص في الشؤون الخليجية، صالح غريب، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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راديو, بانوراما, аудио

قمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات

13:46 GMT 15.12.2021
قمة الرياض: أمن موحد وعمل جماعي لمواجهة التحديات
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والأربعين التي عقدت بالأمس في العاصمة السعودية الرياض، والتي أكدت على تنسيق المواقف بين دول المجلس، وعلى وحدة الصف وتحقيق التكامل، كما جاء في البيان الختامي للقمة.
كما اتفق قادة دول المجلس على "التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا".
من جهة أخرى، تم التأكيد على"أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها".
الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أوضح أن
"دول مجلس التعاون الخليجي قدمت الاقتصاد على السياسة، وأن حل الأزمة في اليمن بات يتوقف على حسم الملف النووي الإيراني".
من جانبه، أكد الإعلامي المختص في الشؤون الخليجية، صالح غريب، أن
"الجديد في القمة هو العمل على الموازنة بين المواقف المشتركة لدول المجلس، وسيادة كل بلد في تحديد علاقاته الخارجية بدول الإقليم".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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