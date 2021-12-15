https://arabic.sputniknews.com/20211215/لافروف-يدعو-إلى-عدم-منع-أي-مرشح-من-خوض-الانتخابات-الليبية-ويهاجم-أمريكا-فيديو-1053950157.html

لافروف يدعو إلى عدم منع أي مرشح من خوض الانتخابات الليبية ويهاجم أمريكا... فيديو

لافروف يدعو إلى عدم منع أي مرشح من خوض الانتخابات الليبية ويهاجم أمريكا... فيديو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض بلاده لتدخل الأمريكان والأوروبيين في تحديد مصير أي شعب، مشيرا إلى أن روسيا لا تتدخل في ترشح سيف الإسلام أو غيره من... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T06:00+0000

2021-12-15T06:00+0000

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أخبار ليبيا اليوم

أخبار روسيا

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قال لافروف، في أول مقابلة مع فضائية مصرية "TEN"، إن "روسيا لا تتدخل في ترشح سيف الإسلام أو غيره من المرشحين"، مشددا على ضرورة أن يختار الشعب الليبي قائده وترك الأمر له.وطالب بإدماج كل الأطراف والجماعات في العملية السياسية وألا يمنع أي مرشح من خوض الانتخابات، مؤكدا أن روسيا تشارك في جهود الإعداد للانتخابات الليبية وتدعم الجهود الكبيرة من أجل الاعتراف بالانتخابات والقبول بنتائجها حتى يعترف بها العالم.وأكد "أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة"، قائلاً: "ليس لدينا مشكلة إذا تم تأجيل الانتخابات لبعض الأيام بشرط أن تنظم بشكل جيد وتتلافي بعض الملاحظات".من ناحية أخرى، قال لافروف إن الولايات المتحدة تتعامل بغطرسة مع حلفائها، ردا على ما يصدر من تصريحات عن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بشأن تحذيرها من أي تواجد عسكري روسي في الدول الأفريقية، ووصف ذلك بأنه فكر إمبريالي.وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن لدى موسكو علاقات متطورة ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول العربية بدون استثناء، وتم تجاوز مخلفات الماضي الأيديولوجية.

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