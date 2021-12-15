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https://arabic.sputniknews.com/20211215/لافروف-يدعو-إلى-عدم-منع-أي-مرشح-من-خوض-الانتخابات-الليبية-ويهاجم-أمريكا-فيديو-1053950157.html
لافروف يدعو إلى عدم منع أي مرشح من خوض الانتخابات الليبية ويهاجم أمريكا... فيديو
لافروف يدعو إلى عدم منع أي مرشح من خوض الانتخابات الليبية ويهاجم أمريكا... فيديو
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض بلاده لتدخل الأمريكان والأوروبيين في تحديد مصير أي شعب، مشيرا إلى أن روسيا لا تتدخل في ترشح سيف الإسلام أو غيره من... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T06:00+0000
2021-12-15T06:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار روسيا
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قال لافروف، في أول مقابلة مع فضائية مصرية "TEN"، إن "روسيا لا تتدخل في ترشح سيف الإسلام أو غيره من المرشحين"، مشددا على ضرورة أن يختار الشعب الليبي قائده وترك الأمر له.وطالب بإدماج كل الأطراف والجماعات في العملية السياسية وألا يمنع أي مرشح من خوض الانتخابات، مؤكدا أن روسيا تشارك في جهود الإعداد للانتخابات الليبية وتدعم الجهود الكبيرة من أجل الاعتراف بالانتخابات والقبول بنتائجها حتى يعترف بها العالم.وأكد "أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة"، قائلاً: "ليس لدينا مشكلة إذا تم تأجيل الانتخابات لبعض الأيام بشرط أن تنظم بشكل جيد وتتلافي بعض الملاحظات".من ناحية أخرى، قال لافروف إن الولايات المتحدة تتعامل بغطرسة مع حلفائها، ردا على ما يصدر من تصريحات عن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بشأن تحذيرها من أي تواجد عسكري روسي في الدول الأفريقية، ووصف ذلك بأنه فكر إمبريالي.وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن لدى موسكو علاقات متطورة ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول العربية بدون استثناء، وتم تجاوز مخلفات الماضي الأيديولوجية.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا

لافروف يدعو إلى عدم منع أي مرشح من خوض الانتخابات الليبية ويهاجم أمريكا... فيديو

06:00 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 06:23 GMT 15.12.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض بلاده لتدخل الأمريكان والأوروبيين في تحديد مصير أي شعب، مشيرا إلى أن روسيا لا تتدخل في ترشح سيف الإسلام أو غيره من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية.
قال لافروف، في أول مقابلة مع فضائية مصرية "TEN"، إن "روسيا لا تتدخل في ترشح سيف الإسلام أو غيره من المرشحين"، مشددا على ضرورة أن يختار الشعب الليبي قائده وترك الأمر له.
وطالب بإدماج كل الأطراف والجماعات في العملية السياسية وألا يمنع أي مرشح من خوض الانتخابات، مؤكدا أن روسيا تشارك في جهود الإعداد للانتخابات الليبية وتدعم الجهود الكبيرة من أجل الاعتراف بالانتخابات والقبول بنتائجها حتى يعترف بها العالم.
وأكد "أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة"، قائلاً: "ليس لدينا مشكلة إذا تم تأجيل الانتخابات لبعض الأيام بشرط أن تنظم بشكل جيد وتتلافي بعض الملاحظات".
وقال إن "ظهور القاعدة وداعش فتح الباب أمام موجات الهجرة واللاجئين الذين استطاعوا العبور إلى أوروبا"، لافتا إلى أن روسيا تشارك بشكل كبير في التسوية الليبية كمؤتمري باريس وبرلين.
من ناحية أخرى، قال لافروف إن الولايات المتحدة تتعامل بغطرسة مع حلفائها، ردا على ما يصدر من تصريحات عن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بشأن تحذيرها من أي تواجد عسكري روسي في الدول الأفريقية، ووصف ذلك بأنه فكر إمبريالي.
وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن لدى موسكو علاقات متطورة ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول العربية بدون استثناء، وتم تجاوز مخلفات الماضي الأيديولوجية.
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