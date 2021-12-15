ليس أردوغان... خبير يتحدث عن وسيط محتمل لتسوية مشكلات بين موسكو وكييف

وتضطر روسيا بين الفينة والأخرى إلى صد استفزازات نظام الحكم الأوكراني الذي يواصل حملته العسكرية على جمهوريتين شعبيتين تطالبان بحكم ذاتي لمنطقة دونباس، متهمًا روسيا بدعم "الانفصاليين" شرقي أوكرانيا. ويحتاج الأمر، والحالة هذه، إلى مَن يمكنه أن يقوم بدور الوساطة لتسوية مشكلات تفسد العلاقات الروسية الأوكرانية. وأشار الخبير الأوكراني، روسلان بورتنيك، إلى مَن يمكنه التوسط لتسوية المشكلات بين العاصمتين الروسية موسكو والأوكرانية كييف.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبدى استعداده للقيام بدور الوساطة في تسوية نزاع دونباس. ونقلت صحيفة "حريت" عن الرئيس التركي قوله: "نحن مستعدون للوساطة بإجراء المحادثات مع أوكرانيا والسيد بوتين".إلا أن الخبير الأوكراني كشف لـ"سبوتنيك" أن دور الوساطة الحقيقي يمكن أن يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويجب أن يلتقي ماكرون الرئيس الأوكراني زيلينسكي في يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. ورأى الخبير أن ماكرون يمكنه بعد لقاء زيلينسكي أن يجري محادثات مع ممثلي روسيا ويسلّمهم اقتراحات الجانب الأوكراني.
لا تسير الأمور بين روسيا وأوكرانيا اليوم على خير ما يرام.
وتضطر روسيا بين الفينة والأخرى إلى صد استفزازات نظام الحكم الأوكراني الذي يواصل حملته العسكرية على جمهوريتين شعبيتين تطالبان بحكم ذاتي لمنطقة دونباس، متهمًا روسيا بدعم "الانفصاليين" شرقي أوكرانيا. ويحتاج الأمر، والحالة هذه، إلى مَن يمكنه أن يقوم بدور الوساطة لتسوية مشكلات تفسد العلاقات الروسية الأوكرانية. وأشار الخبير الأوكراني، روسلان بورتنيك، إلى مَن يمكنه التوسط لتسوية المشكلات بين العاصمتين الروسية موسكو والأوكرانية كييف.
إلا أن الخبير الأوكراني كشف لـ"سبوتنيك" أن دور الوساطة الحقيقي يمكن أن يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويجب أن يلتقي ماكرون الرئيس الأوكراني زيلينسكي في يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. ورأى الخبير أن ماكرون يمكنه بعد لقاء زيلينسكي أن يجري محادثات مع ممثلي روسيا ويسلّمهم اقتراحات الجانب الأوكراني.