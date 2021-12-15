تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211215/ليس-أردوغان-خبير-يتحدث-عن-وسيط-محتمل-لتسوية-مشكلات-بين-موسكو-وكييف-1053957624.html
ليس أردوغان... خبير يتحدث عن وسيط محتمل لتسوية مشكلات بين موسكو وكييف
ليس أردوغان... خبير يتحدث عن وسيط محتمل لتسوية مشكلات بين موسكو وكييف
لا تسير الأمور بين روسيا وأوكرانيا اليوم على خير ما يرام. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T09:57+0000
2021-12-15T09:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_71dc59c46f08c74013a190fb8fd21df1.jpg
وتضطر روسيا بين الفينة والأخرى إلى صد استفزازات نظام الحكم الأوكراني الذي يواصل حملته العسكرية على جمهوريتين شعبيتين تطالبان بحكم ذاتي لمنطقة دونباس، متهمًا روسيا بدعم "الانفصاليين" شرقي أوكرانيا. ويحتاج الأمر، والحالة هذه، إلى مَن يمكنه أن يقوم بدور الوساطة لتسوية مشكلات تفسد العلاقات الروسية الأوكرانية. وأشار الخبير الأوكراني، روسلان بورتنيك، إلى مَن يمكنه التوسط لتسوية المشكلات بين العاصمتين الروسية موسكو والأوكرانية كييف.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبدى استعداده للقيام بدور الوساطة في تسوية نزاع دونباس. ونقلت صحيفة "حريت" عن الرئيس التركي قوله: "نحن مستعدون للوساطة بإجراء المحادثات مع أوكرانيا والسيد بوتين".إلا أن الخبير الأوكراني كشف لـ"سبوتنيك" أن دور الوساطة الحقيقي يمكن أن يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويجب أن يلتقي ماكرون الرئيس الأوكراني زيلينسكي في يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. ورأى الخبير أن ماكرون يمكنه بعد لقاء زيلينسكي أن يجري محادثات مع ممثلي روسيا ويسلّمهم اقتراحات الجانب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_208:0:2831:1967_1920x0_80_0_0_e7bea663cd575da8f8fc4e9cab7c547d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

ليس أردوغان... خبير يتحدث عن وسيط محتمل لتسوية مشكلات بين موسكو وكييف

09:57 GMT 15.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLI
تابعنا عبر
لا تسير الأمور بين روسيا وأوكرانيا اليوم على خير ما يرام.
وتضطر روسيا بين الفينة والأخرى إلى صد استفزازات نظام الحكم الأوكراني الذي يواصل حملته العسكرية على جمهوريتين شعبيتين تطالبان بحكم ذاتي لمنطقة دونباس، متهمًا روسيا بدعم "الانفصاليين" شرقي أوكرانيا. ويحتاج الأمر، والحالة هذه، إلى مَن يمكنه أن يقوم بدور الوساطة لتسوية مشكلات تفسد العلاقات الروسية الأوكرانية. وأشار الخبير الأوكراني، روسلان بورتنيك، إلى مَن يمكنه التوسط لتسوية المشكلات بين العاصمتين الروسية موسكو والأوكرانية كييف.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبدى استعداده للقيام بدور الوساطة في تسوية نزاع دونباس. ونقلت صحيفة "حريت" عن الرئيس التركي قوله: "نحن مستعدون للوساطة بإجراء المحادثات مع أوكرانيا والسيد بوتين".
إلا أن الخبير الأوكراني كشف لـ"سبوتنيك" أن دور الوساطة الحقيقي يمكن أن يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويجب أن يلتقي ماكرون الرئيس الأوكراني زيلينسكي في يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. ورأى الخبير أن ماكرون يمكنه بعد لقاء زيلينسكي أن يجري محادثات مع ممثلي روسيا ويسلّمهم اقتراحات الجانب الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:02 GMTالمحكمة العليا في جنوب أفريقيا تقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن
10:59 GMTسقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما... فيديو
10:58 GMTإيران توجه رسالة إلى العالم: سنواصل نشاطاتنا في مجال الصواريخ الباليستية وأنظمة الإطلاق
10:56 GMTمصر تلزم البنوك بإعدام الديون غير المنتظمة بعد 3 سنوات من تعثر سدادها
10:49 GMTالخصاونة: الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد حياة أجيالنا
10:47 GMTالسعودية... ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين
10:40 GMTالخارجية الفلسطينية تنظر بإيجابية لتصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول "عنف المستوطنين"
10:40 GMTإعلام: الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين إلى كأس أمم أفريقيا
10:37 GMTمسبار باركر "يلامس" الشمس لأول مرة
10:12 GMTوزير أردني يحذر: لا يوجد لدينا سوى 72 مليون متر مكعب من مياه الشرب
10:09 GMTاليابان تضاعف مدى الصواريخ المضادة للسفن عدة مرات
10:00 GMTالاتحاد الأوروبي يتبنى لغة التهديد مجددا ضد روسيا رغم جهود التهدئة
09:57 GMTليس أردوغان... خبير يتحدث عن وسيط محتمل لتسوية مشكلات بين موسكو وكييف
09:56 GMT10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة 3 مرات يوميا تجعلك أكثر سعادة
09:48 GMTخبير: أردوغان صاحب الكاريزما الساحرة يواجه شعبا غاضبا للغاية
09:37 GMTماليزيا... مقتل عشرة وفقدان العشرات بعد انقلاب زورق
09:35 GMTعدد المواليد في الصين يتجاوز 10 ملايين سنويا
09:35 GMTفاتن موسى تتخذ إجراء ضد الفنان مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقهما
09:32 GMTاستطلاع: بوتين الشخصية الأكثر تأثيرا في أوساط الشعب الروسي
09:25 GMTسفينة حربية ألمانية تدخل بحر الصين الجنوبي لأول مرة منذ 20 عاما