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ماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
ماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
وضع النوم له تأثير كبير على العظام والعضلات والعمود الفقري وأنماط التنفس. الأوضاع الثلاثة الرئيسية هي الظهر والجانب والبطن. أيهما أكثر صحة بالنسبة لنا؟ وهل... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:15+0000
2021-12-15T16:15+0000
النوم
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يشرح غاري غينسربيرغ، خبير النوم ومؤسس Wowbeds، أن النوم على الظهر هو الأفضل لصحتنا، يليه النوم على الجانب، ثم النوم على المعدة في النهاية، والذي ينطوي على أكثر العيوب الصحية، بحسب healthy.walla.وفقًا لغينسبيرغ، فإن النوم على الجانب يقلل الألم واضطرابات النوم، بينما النوم على الظهر يدعم العمود الفقري ويقلل من التجاعيد.أما أولئك الذين ينامون على البطن، فهم أكثر عرضة للإصابة بانحراف في الظهر والرقبة، بالإضافة إلى ظهور التجاعيد على الوجه.كشف الخبير ما هي الفوائد والعيوب الصحية لكل وضع - وما الذي يدل عليه الوضع المفضل لديك على شخصيتك.إذن كيف تؤثر كل وضعية على صحتنا؟النوم على الظهرالنوم على الظهر هو الوضع المثالي لدعم عمودك الفقري. يمكن أن يقلل أيضا من الألم المزمن والحساسية وتشكيل الخطوط الدقيقة على وجهك.في حين أن وضع النوم هذا قد يوفر دعما جسديا جيدا للكثيرين، فمن المهم أن تظل ثابتا، حيث يمكن أن تؤثر التباينات على محاذاة العمود الفقري.إذا كنت حاملا أو تعانين من ارتجاع المريء أو الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم - تجنبي النوم في هذه الوضعية.النوم على الجانبالنوم على الجنب وضعية ذات فوائد عظيمة. يمكن أن يخفف الألم وهو مثالي للنساء الحوامل والذين يعانون من ارتجاع المريء.المواضع الجانبية الثلاثة الأكثر شيوعا هي "اليسار مقابل اليمين" و"وضع الجنين الملتوي" (النوم على الجانب مع رفع الأرجل إلى الصدر) و"ترك الذراعين للخارج"، هذه الوضعية شائعة بالنسبة للكثيرين، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام الكتف أو القلق بشأن تكوين التجاعيد، فهذه ليست الوضعية بالنسبة لهم.النوم على البطنلسوء الحظ فإن النوم على بطنك له عيوب أكثر من المزايا، حيث يمكن أن يشوه جسمك. يُجبر العمود الفقري على التمدد إلى وضع غير طبيعي بينما يغوص الفخذان والبطن في المرتبة. تميل هذه الوضعية أيضا إلى تكوين تجاعيد بسبب الضغط الشديد على الوجه. بماذا توحي وضعية النوم عن شخصيتك؟النوم على الجانبقد تشير وضعية النوم إلى التماسك رغم كل مصاعب الحياة. وجدت الدراسات الاستقصائية أن الأشخاص الذين ينامون على الجانب يعتبرون أنفسهم أصحاء ومؤنسون.النوم على البطنيمكن أن يشير النوم على البطن إلى حالة الحماية والسرية. قد تشير هذه الوضعية إلى شخص منغلق. يُظهر تعشيش الوجه داخل الوسادة الحاجة إلى الحماية.النوم على الظهرقد يشير وضع النوم هذا إلى شخص واثق من نفسه مع نهج غير مبال وعفوي.النوم في وضعية الجنينيساعد وضع الجنين الأشخاص على الشعور بالأمان والاسترخاء على حد سواء. قد ترغب في النوم في هذا الوضع عندما تشعر بالضعف أو ترغب في الشعور بالراحة.الذين يغيرون الوضعيةإذا كنت تنام في وضعية ما وتستيقظ في وضعية آخرى، فأنت على الأرجح شخص مستعد لأي شيء وتستكشف دائما أفكارا جديدة في رأسك. ومع ذلك، فأنت لا تميل إلى إنهاء الأشياء التي بدأت بها.
https://arabic.sputniknews.com/20210813/8-أسباب-قد-تقنعك-بالنوم-على-ظهرك-1049836847.html
https://arabic.sputniknews.com/20210429/أيهما-أفضل-للصحةالنوم-على-الظهر-أم-على-البطن-1048846311.html
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النوم

ماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟

16:15 GMT 15.12.2021
© Fotolia / 2mmediaالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / 2mmedia
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وضع النوم له تأثير كبير على العظام والعضلات والعمود الفقري وأنماط التنفس. الأوضاع الثلاثة الرئيسية هي الظهر والجانب والبطن. أيهما أكثر صحة بالنسبة لنا؟ وهل هناك ما تبوح به كل وضعية عن شخصيتنا؟.
يشرح غاري غينسربيرغ، خبير النوم ومؤسس Wowbeds، أن النوم على الظهر هو الأفضل لصحتنا، يليه النوم على الجانب، ثم النوم على المعدة في النهاية، والذي ينطوي على أكثر العيوب الصحية، بحسب healthy.walla.
وفقًا لغينسبيرغ، فإن النوم على الجانب يقلل الألم واضطرابات النوم، بينما النوم على الظهر يدعم العمود الفقري ويقلل من التجاعيد.
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أما أولئك الذين ينامون على البطن، فهم أكثر عرضة للإصابة بانحراف في الظهر والرقبة، بالإضافة إلى ظهور التجاعيد على الوجه.
كشف الخبير ما هي الفوائد والعيوب الصحية لكل وضع - وما الذي يدل عليه الوضع المفضل لديك على شخصيتك.
إذن كيف تؤثر كل وضعية على صحتنا؟
النوم على الظهر
النوم على الظهر هو الوضع المثالي لدعم عمودك الفقري. يمكن أن يقلل أيضا من الألم المزمن والحساسية وتشكيل الخطوط الدقيقة على وجهك.
في حين أن وضع النوم هذا قد يوفر دعما جسديا جيدا للكثيرين، فمن المهم أن تظل ثابتا، حيث يمكن أن تؤثر التباينات على محاذاة العمود الفقري.
إذا كنت حاملا أو تعانين من ارتجاع المريء أو الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم - تجنبي النوم في هذه الوضعية.
النوم على الجانب
النوم على الجنب وضعية ذات فوائد عظيمة. يمكن أن يخفف الألم وهو مثالي للنساء الحوامل والذين يعانون من ارتجاع المريء.
المواضع الجانبية الثلاثة الأكثر شيوعا هي "اليسار مقابل اليمين" و"وضع الجنين الملتوي" (النوم على الجانب مع رفع الأرجل إلى الصدر) و"ترك الذراعين للخارج"، هذه الوضعية شائعة بالنسبة للكثيرين، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام الكتف أو القلق بشأن تكوين التجاعيد، فهذه ليست الوضعية بالنسبة لهم.
النوم على البطن
لسوء الحظ فإن النوم على بطنك له عيوب أكثر من المزايا، حيث يمكن أن يشوه جسمك. يُجبر العمود الفقري على التمدد إلى وضع غير طبيعي بينما يغوص الفخذان والبطن في المرتبة. تميل هذه الوضعية أيضا إلى تكوين تجاعيد بسبب الضغط الشديد على الوجه.
بماذا توحي وضعية النوم عن شخصيتك؟
النوم على الجانب
قد تشير وضعية النوم إلى التماسك رغم كل مصاعب الحياة. وجدت الدراسات الاستقصائية أن الأشخاص الذين ينامون على الجانب يعتبرون أنفسهم أصحاء ومؤنسون.
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النوم على البطن
يمكن أن يشير النوم على البطن إلى حالة الحماية والسرية. قد تشير هذه الوضعية إلى شخص منغلق. يُظهر تعشيش الوجه داخل الوسادة الحاجة إلى الحماية.
النوم على الظهر
قد يشير وضع النوم هذا إلى شخص واثق من نفسه مع نهج غير مبال وعفوي.
النوم في وضعية الجنين
يساعد وضع الجنين الأشخاص على الشعور بالأمان والاسترخاء على حد سواء. قد ترغب في النوم في هذا الوضع عندما تشعر بالضعف أو ترغب في الشعور بالراحة.
الذين يغيرون الوضعية
إذا كنت تنام في وضعية ما وتستيقظ في وضعية آخرى، فأنت على الأرجح شخص مستعد لأي شيء وتستكشف دائما أفكارا جديدة في رأسك. ومع ذلك، فأنت لا تميل إلى إنهاء الأشياء التي بدأت بها.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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