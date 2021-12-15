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ماليزيا... مقتل عشرة وفقدان العشرات بعد انقلاب زورق
ماليزيا... مقتل عشرة وفقدان العشرات بعد انقلاب زورق
أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا انتشال عشر جثث، اليوم الأربعاء، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين بعد انقلاب زورق كان يقل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T09:37+0000
2021-12-15T09:37+0000
العالم
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ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية، قولها إن 21 شخصا قد نجوا من إجمالي 60 يعتقد أنهم كانوا على متن الزورق الذي انقلب قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية نحو الساعة 4:30 صباحا (2030 بتوقيت جرينتش).وأضافت أنه عُثر على الناجين والزورق على شاطئ في تانجونج بالو إن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين.هذا ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين أو من أين جاؤوا أو إلى أين كانوا يتجهون.
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ماليزيا... مقتل عشرة وفقدان العشرات بعد انقلاب زورق

09:37 GMT 15.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgiaغرق زورق مطاطي مع اللاجئين قبال ليبيا
غرق زورق مطاطي مع اللاجئين قبال ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا انتشال عشر جثث، اليوم الأربعاء، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين بعد انقلاب زورق كان يقل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل البلاد وسط أحوال جوية سيئة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية، قولها إن 21 شخصا قد نجوا من إجمالي 60 يعتقد أنهم كانوا على متن الزورق الذي انقلب قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية نحو الساعة 4:30 صباحا (2030 بتوقيت جرينتش).
وأضافت أنه عُثر على الناجين والزورق على شاطئ في تانجونج بالو إن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين.
هذا ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين أو من أين جاؤوا أو إلى أين كانوا يتجهون.
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