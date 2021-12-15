ماليزيا... مقتل عشرة وفقدان العشرات بعد انقلاب زورق

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية، قولها إن 21 شخصا قد نجوا من إجمالي 60 يعتقد أنهم كانوا على متن الزورق الذي انقلب قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية نحو الساعة 4:30 صباحا (2030 بتوقيت جرينتش).وأضافت أنه عُثر على الناجين والزورق على شاطئ في تانجونج بالو إن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين.هذا ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين أو من أين جاؤوا أو إلى أين كانوا يتجهون.
أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا انتشال عشر جثث، اليوم الأربعاء، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين بعد انقلاب زورق كان يقل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل البلاد وسط أحوال جوية سيئة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية، قولها إن 21 شخصا قد نجوا من إجمالي 60 يعتقد أنهم كانوا على متن الزورق الذي انقلب قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية نحو الساعة 4:30 صباحا (2030 بتوقيت جرينتش). وأضافت أنه عُثر على الناجين والزورق على شاطئ في تانجونج بالو إن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين. هذا ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين أو من أين جاؤوا أو إلى أين كانوا يتجهون.