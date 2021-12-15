ما هي قدرات صواريخ "إيه آي إم- 120" الأمريكية؟

طورت الولايات المتحدة نسخا مختلفة من الصاروخ على مدى العقود الماضية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصواريخ (جو - جو) متوسطة المدى، بحسب مجلة "ذا درايف" الأمريكية.وتصنف صواريخ "إيه آي إم - 120" ضمن الصواريخ الموجهة بالرادار بنسخها المختلفة ومنها النسخة الحديثة "إف 3 آر"، التي تمتلك نظام توجيه أكثر تطورا يمنحها القدرة على مواجهة الطائرات الحربية المتطورة.وتتعاون وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة "رايثيون" لتطوير النسخة الجديدة من الصاروخ، التي يتم اختبارها ضد أنواع مختلفة من الأهداف البحرية ومنها الطائرات المسيرة "الدرونز".وشاركت في اختبارات النسخة الجديدة من الصاروخ مقاتلات "إف - 15" و"إف - 16" و"إف/ إيه - 18" خلال محاكاتها لمعارك جوية.ما هي مواصفات النسخة الأولى من الصاروخ؟دخلت النسخة الأولى الخدمة عام 1991 على المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي.يصل طول الصاروخ إلى 3.6 مترا وقطره 18 سنتيمترا ويحمل رأسا حربيا وزنه 22.7 كيلوغراما، بحسب تقرير عن الصاروخ لموقع "ميليتري توداي" الأمريكي.يصل مدى الصاروخ إلى 75 كيلومترا ويتم توجيهه بالرادار الإيجابي خلال رحلته نحو الهدف.ويوجد عدة نسخ من الصاروخ منها "إيه - بي - سي - دي" كل منها يمتلك مدى أكبر وأكبرها النسخة "إيه آي إم - 120 دي"، التي يصل مداها إلى 160 كيلومترا.