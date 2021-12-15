مجلة تصنف "ميغ-29" و"سو-25" من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم

تحتل ميغ-29 6% من أسطول العالم، والطائرة الهجومية سو-25 3%. شملت المجلة المركبات القتالية الروسية في الكتاب المرجعي التحليلي World Air Forces 2022.احتلت طائرات سو-27 و سو-30 المرتبة الثانية في التصنيف، والتي تشغل 7% من أسطول الطائرات. احتلت المقاتلة الأمريكية الخفيفة متعددة الأغراض من طراز F-16 المركز الأول.المقاتلات الروسية، التي احتلت المرتبة الثانية في تصنيف المجلة، تحرس الحدود الجوية لروسيا وتعمل بنجاح في القتال. في الآونة الأخيرة، حلقت طائرتا سو-27 وسو-30 في السماء لاعتراض ومرافقة طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135، التي كانت متجهة نحو الحدود الروسية.
تعد المقاتلات متعددة الوظائف ميغ-29 و سو-25 من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم. يتضح هذا من خلال بيانات البحث في مجلة Flight Global.
تحتل ميغ-29 6% من أسطول العالم، والطائرة الهجومية سو-25 3%. شملت المجلة المركبات القتالية الروسية في الكتاب المرجعي التحليلي World Air Forces 2022.
احتلت طائرات سو-27 و سو-30 المرتبة الثانية في التصنيف، والتي تشغل 7% من أسطول الطائرات. احتلت المقاتلة الأمريكية الخفيفة متعددة الأغراض من طراز F-16 المركز الأول.
المقاتلات الروسية، التي احتلت المرتبة الثانية في تصنيف المجلة، تحرس الحدود الجوية لروسيا وتعمل بنجاح في القتال. في الآونة الأخيرة، حلقت طائرتا سو-27 وسو-30 في السماء لاعتراض ومرافقة طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135، التي كانت متجهة نحو الحدود الروسية.