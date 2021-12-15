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https://arabic.sputniknews.com/20211215/مجلة-تصنف-ميغ-29-وسو-25-من-بين-أكثر-عشر-طائرات-شعبية-في-العالم-1053949430.html
مجلة تصنف "ميغ-29" و"سو-25" من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم
مجلة تصنف "ميغ-29" و"سو-25" من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم
تعد المقاتلات متعددة الوظائف ميغ-29 و سو-25 من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم. يتضح هذا من خلال بيانات البحث في مجلة Flight Global. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T04:38+0000
2021-12-15T04:38+0000
رصد عسكري
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تحتل ميغ-29 6% من أسطول العالم، والطائرة الهجومية سو-25 3%. شملت المجلة المركبات القتالية الروسية في الكتاب المرجعي التحليلي World Air Forces 2022.احتلت طائرات سو-27 و سو-30 المرتبة الثانية في التصنيف، والتي تشغل 7% من أسطول الطائرات. احتلت المقاتلة الأمريكية الخفيفة متعددة الأغراض من طراز F-16 المركز الأول.المقاتلات الروسية، التي احتلت المرتبة الثانية في تصنيف المجلة، تحرس الحدود الجوية لروسيا وتعمل بنجاح في القتال. في الآونة الأخيرة، حلقت طائرتا سو-27 وسو-30 في السماء لاعتراض ومرافقة طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135، التي كانت متجهة نحو الحدود الروسية.
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رصد عسكري

مجلة تصنف "ميغ-29" و"سو-25" من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم

04:38 GMT 15.12.2021
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مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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تعد المقاتلات متعددة الوظائف ميغ-29 و سو-25 من بين أكثر عشر طائرات شعبية في العالم. يتضح هذا من خلال بيانات البحث في مجلة Flight Global.
تحتل ميغ-29 6% من أسطول العالم، والطائرة الهجومية سو-25 3%. شملت المجلة المركبات القتالية الروسية في الكتاب المرجعي التحليلي World Air Forces 2022.
احتلت طائرات سو-27 و سو-30 المرتبة الثانية في التصنيف، والتي تشغل 7% من أسطول الطائرات. احتلت المقاتلة الأمريكية الخفيفة متعددة الأغراض من طراز F-16 المركز الأول.
المقاتلات الروسية، التي احتلت المرتبة الثانية في تصنيف المجلة، تحرس الحدود الجوية لروسيا وتعمل بنجاح في القتال. في الآونة الأخيرة، حلقت طائرتا سو-27 وسو-30 في السماء لاعتراض ومرافقة طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135، التي كانت متجهة نحو الحدود الروسية.
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