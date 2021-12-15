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https://arabic.sputniknews.com/20211215/محرز-يعلق-على-اعتزال-أغويرو-وهذا-ما-قاله-1054050359.html
محرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله
محرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله
علّق النجم الجزائري رياض محرز على اعتزال زميله السابق في نادي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو بعد نصيحة الأطباء. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:10+0000
2021-12-15T15:10+0000
رياضة
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وكتب رياض محرز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفضل ما تفعل.. شكرا لك على كل شيء، اعتني بنفسك أخي سيرجيو أغويرو".ونشر رياض محرز مع تعليقه، صورا له مع أغويرو مع مانشستر سيتي، من بينها صور للفرحة مع النادي الإنجليزي، قبل انتقال أغويرو هذا الموسم إلى برشلونة.وأعلن لاعب نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، اليوم الأربعاء، اعتزاله ممارسة كرة القدم رسميا، بسبب مشاكل صحية في القلب.وقال أغويرو: "لقد قررت اعتزال لعب كرة القدم"، وأضاف: "إنها لحظة صعبة جدا، لقد اتخذت هذا القرار من أجل صحتي".وأردف: "أريد أن أخبر الجميع أني قمت ما بوسعي من أجل الاستمرار باللعب".وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكل في عضلة القلب.ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.وتميز أغويرو بمهارته وتسجيله للأهداف مع جميع الأندية التي لعب لصالحها، بالإضافة للمنتخب الأرجنتيني، ويشكل اعتزاله يوما حزينا لمتابعي كرة القدم العالمية.
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رياضة

محرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله

15:10 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFFالجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFF
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علّق النجم الجزائري رياض محرز على اعتزال زميله السابق في نادي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو بعد نصيحة الأطباء.
وكتب رياض محرز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفضل ما تفعل.. شكرا لك على كل شيء، اعتني بنفسك أخي سيرجيو أغويرو".
ونشر رياض محرز مع تعليقه، صورا له مع أغويرو مع مانشستر سيتي، من بينها صور للفرحة مع النادي الإنجليزي، قبل انتقال أغويرو هذا الموسم إلى برشلونة.
وأعلن لاعب نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، اليوم الأربعاء، اعتزاله ممارسة كرة القدم رسميا، بسبب مشاكل صحية في القلب.
وقال أغويرو: "لقد قررت اعتزال لعب كرة القدم"، وأضاف: "إنها لحظة صعبة جدا، لقد اتخذت هذا القرار من أجل صحتي".
وأردف: "أريد أن أخبر الجميع أني قمت ما بوسعي من أجل الاستمرار باللعب".
وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكل في عضلة القلب.
ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".
وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.
وتميز أغويرو بمهارته وتسجيله للأهداف مع جميع الأندية التي لعب لصالحها، بالإضافة للمنتخب الأرجنتيني، ويشكل اعتزاله يوما حزينا لمتابعي كرة القدم العالمية.
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