https://arabic.sputniknews.com/20211215/محرز-يعلق-على-اعتزال-أغويرو-وهذا-ما-قاله-1054050359.html

محرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله

محرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله

علّق النجم الجزائري رياض محرز على اعتزال زميله السابق في نادي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو بعد نصيحة الأطباء. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T15:10+0000

2021-12-15T15:10+0000

2021-12-15T15:10+0000

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050162958_0:138:2811:1719_1920x0_80_0_0_4245f5c2f1ac145b2b06bc4dfbd6fa9f.jpg

وكتب رياض محرز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفضل ما تفعل.. شكرا لك على كل شيء، اعتني بنفسك أخي سيرجيو أغويرو".ونشر رياض محرز مع تعليقه، صورا له مع أغويرو مع مانشستر سيتي، من بينها صور للفرحة مع النادي الإنجليزي، قبل انتقال أغويرو هذا الموسم إلى برشلونة.وأعلن لاعب نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، اليوم الأربعاء، اعتزاله ممارسة كرة القدم رسميا، بسبب مشاكل صحية في القلب.وقال أغويرو: "لقد قررت اعتزال لعب كرة القدم"، وأضاف: "إنها لحظة صعبة جدا، لقد اتخذت هذا القرار من أجل صحتي".وأردف: "أريد أن أخبر الجميع أني قمت ما بوسعي من أجل الاستمرار باللعب".وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكل في عضلة القلب.ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.وتميز أغويرو بمهارته وتسجيله للأهداف مع جميع الأندية التي لعب لصالحها، بالإضافة للمنتخب الأرجنتيني، ويشكل اعتزاله يوما حزينا لمتابعي كرة القدم العالمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة