https://arabic.sputniknews.com/20211215/محمد-بن-راشد-يستقبل-وزير-خارجية-تركيا-في-دبي-1053960702.html

محمد بن راشد يستقبل وزير خارجية تركيا في دبي

محمد بن راشد يستقبل وزير خارجية تركيا في دبي

استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في دبي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T11:28+0000

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أخبار الإمارات اليوم

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جاء ذلك في إفادة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مع صور مولود جاويش أوغلو.وذكر المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت أن الوزير مولود جاويش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، لبحث العلاقات الثنائية، في وقت يكثف فيه البلدان جهودهما لإصلاح العلاقات المتوترة.وذكرت الوزارة في بيان: "في إطار المحادثات التي ستجرى مع مسؤولين إماراتيين أثناء الزيارة، ستتم مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا مع هذا البلد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية"، لافتة إلى أنه سيلتقي أيضا برجال أعمال أتراك في دبي خلال الزيارة.ووقعت أنقرة وأبوظبي عدة اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة، الشهر الماضي، بينما يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بعد خصومة على مدى سنوات، في خطوة قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تمهد "لحقبة جديدة".وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة أبوظبي في فبراير/ شباط.وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريحات خلال زيارته إلى قطر إن "تركيا تريد تحسين علاقاتها مع جميع دول المنطقة. نريد لدول المنطقة أن تتمتع بعلاقات جيدة مع بعضها".

https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-خارجية-تركيا-يزور-الإمارات-وسط-تكثيف-الجهود-لإصلاح-العلاقات-1053917710.html

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