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https://arabic.sputniknews.com/20211215/مدى-تأثير-شبكة-5g-على-السيارات-1053964017.html
مدى تأثير شبكة "5G" على السيارات
مدى تأثير شبكة "5G" على السيارات
كشفت شركة "ستراتيجي أنالتيك" عن كيفية تأثير شيكة "5جي" على قيمة السيارات الجديدة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:18+0000
2021-12-15T12:18+0000
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وأكد خبراء أن ربط السيارات بشبكة"5 جي" سيضيف قيمة للسيارات، مما سيغير حساب القيمة المتبقية للمركبات، حيث قال ممثل الشركة روجر لانكتوت "هذا بدوره سيؤثر على اقتصاد التأجير والقيمة السوقية لكل من السيارات الجديدة والمستعملة".ويعتقد الخبراء أن دعم التقنيات الجديدة في السيارات سيوفر لشركات صناعة السيارات حوالي 40 مليار دولار سنويًا. كما يوفر المستهلكون، بدورهم حوالي 32 مليار دولار.وستعمل الأجهزة المزودة بتقنية "5 جي" على تقليل عدد الحوادث ومستوى انبعاثات المواد الضارة في البيئة.وأشار الخبراء إلى أن القدرة على وصل السيارة بالشبكة ستساهم في ظهور أنظمة أمان جديدة، مؤكدين أنه "بمرور الوقت، ستكتسب السيارات المتصلة بشبكة "5 جي" حصة سوقية متزايدة مع عائدات أسرع من المبيعات". وأكد خبراء في شركة "إريكسون"، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إدخال الجيل الخامس سيكون له تأثير إيجابي على البيئة، موضحين أنه بفضل طريقة أكثر كفاءة لنقل البيانات، سيتم تقليل كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
https://arabic.sputniknews.com/20210305/انطلاق-أول-شبكة-تجريبية-للجيل-الخامس-في-موسكو-1048284389.html
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مجتمع, علوم

مدى تأثير شبكة "5G" على السيارات

12:18 GMT 15.12.2021
© youtube/technoشبكة 5G
شبكة 5G - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© youtube/techno
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كشفت شركة "ستراتيجي أنالتيك" عن كيفية تأثير شيكة "5جي" على قيمة السيارات الجديدة.
وأكد خبراء أن ربط السيارات بشبكة"5 جي" سيضيف قيمة للسيارات، مما سيغير حساب القيمة المتبقية للمركبات، حيث قال ممثل الشركة روجر لانكتوت "هذا بدوره سيؤثر على اقتصاد التأجير والقيمة السوقية لكل من السيارات الجديدة والمستعملة".
شبكة 5G - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2021
انطلاق أول شبكة تجريبية للجيل الخامس في موسكو 
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ويعتقد الخبراء أن دعم التقنيات الجديدة في السيارات سيوفر لشركات صناعة السيارات حوالي 40 مليار دولار سنويًا. كما يوفر المستهلكون، بدورهم حوالي 32 مليار دولار.
وستعمل الأجهزة المزودة بتقنية "5 جي" على تقليل عدد الحوادث ومستوى انبعاثات المواد الضارة في البيئة.
وأشار الخبراء إلى أن القدرة على وصل السيارة بالشبكة ستساهم في ظهور أنظمة أمان جديدة، مؤكدين أنه "بمرور الوقت، ستكتسب السيارات المتصلة بشبكة "5 جي" حصة سوقية متزايدة مع عائدات أسرع من المبيعات".
وأكد خبراء في شركة "إريكسون"، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إدخال الجيل الخامس سيكون له تأثير إيجابي على البيئة، موضحين أنه بفضل طريقة أكثر كفاءة لنقل البيانات، سيتم تقليل كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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